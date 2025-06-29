靈魂約定｜王智騫范麒智擔正BL劇　瘋狂裸露拍床戲：咀到慾火焚身

憑男男CP成功突圍的王智騫（Martin）與范麒智（Kenji），獲邀為台灣BL劇《靈魂約定》擔演男主角，劇集於上周首播，已不乏出浴、裸露、親嘴戲等吸睛場面，難怪好評如潮，令二人大叫驚訝。

王智騫（Martin）與范麒智（Kenji），獲邀為台灣BL劇《靈魂約定》擔演男主角。

劇集《靈魂約定》改編自台灣原創小說《靈魂的約定》，講述靈魂交換，一個69歲老人魂穿越到20歲孫子身上，與室友共譜出一段命運錯綜交織的特別情緣，其中首次擔任男主角的Martin與Kenji對於劇集出街，感心情緊張，Martin更為此緊張到連夜失眠：「真係好緊張，因為都叫做人生第一套男主角，會擔心自己嘅演出未係最好，所以呢幾日都有時瞓唔着。」Kenji就指：「第一次拍BL劇，亦係第一次有咁多戲份，劇集出街勾起好多回憶，拍攝事前做咗好多準備功夫，又港台兩邊飛咁上堂，所以好期待出嚟嘅效果；我都有將套劇分享畀身邊朋友及家人，雖然係BL題材，但個人認為劇情係老少咸宜。」

Kenji（右）表示，雖然劇集是BL題材，但劇情老少咸宜。

主演劇集要播出街，Martin緊張到失眠。

Martin與Kenji在《靈魂約定》中除了有親熱戲外，更會有床戲及海量裸露鏡頭，二人笑言劇集尺度大膽，其中Kenji透露：「尺度係好刺激，有一幕我哋嘅咀戲咀到好似慾火焚身咁，一定會衝擊觀眾視覺，喺畫面上表達出唯美感覺，我幾鍾意呢一幕。」拍攝期間，Martin與Kenji有不少親熱戲及肢體接觸，為投入角色，避免尷尬，二人在開拍前刻意同床睡覺，衝破心理關口，Kenji說：「其實整個拍攝過程兩個幾月，我同Martin一齊同居，朝早起身到夜晚都見住，感覺好神奇。拍親熱戲亦冇尷尬，為咗好好磨合，我哋有幾日仲同床瞓。」

Martin與Kenji在《靈魂約定》中除了有親熱戲外，更會有床戲及海量裸露鏡頭。

Kenji透露：「尺度係好刺激，有一幕我哋嘅咀戲咀到好似慾火焚身咁，一定會衝擊觀眾視覺。」

在劇中，Martin同Kenji除了大曬Fit爆身型，還大曬超流利普通話，Martin說：「拍攝時間好趕，但我哋都盡量比自己一個禮拜有三日健身，可能有時真係淨係瞓得兩三個鐘都要去健身室操嘢。普通話方面，好彩以前上過一啲普通話專業課程，喺普通話交流同埋咬字方面都比較精準，但因為今次套劇拍攝嘅時間比較趕，好多時候都唔夠瞓，有陣時真係會攰到講嘢有懶音。」至於Kenji就自言普通話麻麻，拍攝前花了很多功夫背對白，幸好Martin有普通話演戲經驗，他教我用不同方法講得更暢順。

Martin說拍攝時間緊逼，仍盡量抽時間健身；此外，由於以前上過普通話專業課程，所以咬字比較精準，但因為拍攝期間常常睡眠不足，會攰到講嘢有懶音。

出歌夢想成真此外，Martin跟Kenji亦破天荒為劇集合唱主題曲《換不了的你》及插曲《定格》，Kenji指：「超級開心，我好鍾意唱歌，中學仲試過去busking，第一次有實體作品，真係好期待。」Martin續說為左令聽眾更能代入劇中海茶CP弱心嘅情感，自告奮勇以第一身角度為插曲填詞，為此更上特訓班，務求盡善盡美。