林寶玉母親被偷手袋損失近6位數 毫無指引對新加坡機場感失望

由國際名模教母徐濤創辦「徐濤專業模特兒學校」主辦的《Hong Kong's Next Top Model》總決賽今日（29日）舉行，賽事吸引了超過300位來自世界各地的參賽者報名參加，更邀得莊思敏、林寶玉等擔任評審。

名模教母徐濤老師（左）與女兒高靖。（陳順禎 攝）

憑《關於我和鬼變成家人的那封利是》而爆紅的泰國11歲小演員Ninnara Delamarche（中）都有來參賽。（陳順禎 攝）

林寶玉接受訪問時，透露剛從新加坡回港，可惜過關後母親在機場被小偷偷了手袋。而最咁無奈的是，事件發生5分鐘內已經聯絡詢問處，同時一行六人追著袋中的GPS，但最後沒有工作人員指示到可以如何處理問題：「最終我搵到佢（袋）喺班飛機入面，但喺閘口被人諸多攔截，要求多次報警，都係遲遲咁推遲。都知道個賊係咩樣，我有人證、有GPS、有相，喺機場完全好無助，最後見個賊白白咁走咗。」

林寶玉擔任評審。（陳順禎 攝）

手袋被偷後，裡面的GPS仍然運作，當時亦向機場人員展示了GPS，至今還未平復心情：「朝早仲寫咗封投訴信去新加坡機場，可能我哋都有責任，但我覺得喺呢個協助嘅指引嚴重不足。」更認為發生這麼嚴重的事，機組人員反而希望林寶玉離開，並將一切情況向有關單位反映，最後損失了近6位數，幸好當時母親手持登記證及護照才能上機。林寶玉認為新加坡機場有責任去正視問題，希望有關單位能翻查CCTV，更需要改善善後服務。