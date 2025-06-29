周杰倫與亞洲男神世紀同框合唱《等你下課》　仲教佢講廣東話？

周杰倫《嘉年華》世界巡迴演唱會6月27日起一連三日在香港啟德體育園主場館炫麗登場，昨晚（28日）樂壇大姐大葉蒨文、吳雨、樂易玲、周柏豪、樂隊Supper Moment、林德信、陳家樂、連詩雅和張佳添等均有到場欣賞周董演出。演唱會的豐富與精彩讓全場4萬粉絲沉浸其中狂high不已！

山下智久出道以來累積許多亮眼的戲劇作品，同時他也是一位優秀的歌手。(公關提供)

第二場演出更迎來大彩蛋！在周杰倫唱著《等你下課》時，全場粉絲也跟著合唱，他說：「大合唱的感覺是不是非常棒呢？而且這邊有點日本樂器的伴奏，大家知道我認識的日本朋友不太多，不過認識這一位就夠了，讓我們歡迎山下智久…」山下智久隨著樂音緩緩自舞台升起，與周杰倫對唱《等你下課》，樂壇天王與亞洲男神同台讓全場觀眾驚喜又瘋狂！直呼這世紀畫面太夢幻！

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山下智久出道以來累積許多亮眼的戲劇作品，同時他也是一位優秀的歌手，演出的日劇中有許多主題曲都是自己唱的，此次在周杰倫香港演唱會上一展歌喉，山下智久先以日文與周杰倫對唱這首《等你下課》，之後兩人再以中文合唱，展現絕佳默契，演譯出這首歌的全新風貌！山下智久也以中文、英文和大家打招呼，他還請周杰倫教他一些廣東話，「我是靚仔」、「真是好靚仔」，周董教完後自己還笑說：「回去他會不會以為我在亂教他什麼。」讓全場笑翻。山下智久還帶來他自己的經典歌曲《Loveless》，再度high翻全場，展現他獨特的舞台魅力！

山下智久還帶來他自己的經典歌曲《Loveless》，再度high翻全場，展現他獨特的舞台魅力。(公關提供)

周杰倫日前po出與山下智久一起搭機來香港的照片，讓歌迷都相當期待兩人可以世紀同台，果然在香港演唱會的第二場，邀請山下智久合唱《等你下課》。從去年底山下智久來台北大巨蛋看周杰倫演唱會，之後京都行兩人互動頻頻，都可看出他們的交情越來越好，談及兩人為何相識？周杰倫表示因為他和山下智久都喜歡紅酒，而山下智久之前也主演關於紅酒的日劇《神之水滴》，兩人就從交流紅酒開始而熟識起來，友情升溫，周杰倫說：「我們互相交流，想說不如來個驚喜好了，畢竟大家常看到我們玩在一起，但我們其實沒有同台過，這是第一次！」兩人同是Dior品牌代言人，同台演出都穿上Dior為他們精心準備的服裝，讓兩大天王世紀同框的畫面帥到極致！

去年底山下智久來台北大巨蛋看周杰倫演唱會，之後京都行兩人互動頻頻。(公關提供)

二人同是Dior品牌代言人，同台演出都穿上Dior為他們精心準備的服裝，讓兩大天王世紀同框的畫面帥到極致。(公關提供)

周杰倫帶著《嘉年華》演唱會唱進香港啟德主場館，演唱會後台花籃排滿長長走道，包括成龍大哥、劉德華、張學友、郭富城、五月天、任賢齊、謝霆鋒、容祖兒、張智霖與袁詠儀、邱淑貞與沈嘉偉、Supper Moment……都送來祝賀花籃，足見周杰倫的好人緣。而五月天、張學友更是託人將豐盛餐點直送後台，替周董及其團隊加油打氣！

周杰倫帶著《嘉年華》演唱會唱進香港啟德主場館。(公關提供)