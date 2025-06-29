蔚雨芯上庭前突發聲明否認指控：無任何投資者遭受金錢損失

31歲前TVB藝人蔚雨芯（原名劉蒨樺）早前被廉政公署落案起訴盜竊及欺詐等三條罪名，即盜竊罪、欺詐罪，以及企圖欺詐罪，違反《盜竊罪條例》第9條及第16A（1）條以及《刑事罪行條例》第159G條。

蔚雨芯早前被廉政公署落案起訴盜竊及欺詐等三條罪名，即盜竊罪、欺詐罪，以及企圖欺詐罪。(ig@rainkywai)

廉政公署落案起訴醫學美容中心「蒨斯樺醫美」董事劉蒨樺，控告她涉嫌詐騙一名股東投資共580萬元於該中心，誇大購買醫學美容儀器及裝修中心的費用，並挪用公款逾310萬元。案件於上月12日在東區裁判法院開審，其後控方申請將案件轉介區域法院答辯，明天（30日）蔚雨芯將會到區域法院應訊。

廉政公署落案起訴醫學美容中心「蒨斯樺醫美」董事劉蒨樺，控告她涉嫌詐騙一名股東投資共580萬元於該中心，誇大購買醫學美容儀器及裝修中心的費用，並挪用公款逾310萬元。（Instagram／@rainkywai）

2019年蔚雨芯使用本名「劉蒨樺」透過社交網站發表聲明，宣布已和澳滌娛樂終止合約關係，選擇以自由身獨立發展。（Instagram／@rainkywai）

今日（29日）蔚雨芯透過律師發表聲明，指「早前某些媒體及網絡平台就一宗案件對我所當事人的不實指控及報道」，於是她特地發聲明堅決否認指控。但因為案件已經進入司法程序，所以向公眾披露任何信息都是不公平及有可能構成違法。

蔚雨芯被控三宗罪。（葉志明攝）

蔚雨芯受訪時指「有人別有用心」。（葉志明攝）

聲明全文如下：

我所現受劉蒨樺女士（「我所當事人」）委託，有關早前某些媒體及網絡平台就一 宗案件對我所當事人的不實指控及報道，我所當事人特此聲明如下：



1.我所當事人堅決否認對任何人作出任何不誠實行為的指控，於相關報道指稱 的事件中，並無任何投資者遭受金錢損失或損害，所有相關情況均符合法律原則。因此，我所當事人將於法庭聆訊中堅決否認所有控罪和指控，並嚴正駁斥任何不實言論。我所當事人相信法律會還原真相，並保障其合法權益。



2.鑑於相關案件已進入司法程序，我所提醒各方，在現階段向公眾披露任何案 件信息，不論是有意或無意，對我所當事人而言都是不公平的，並可能構成 違法行為。有關行為不僅可能影響案件的公正審理，也可能損害我所當事人 的合法權益，包括其聲譽和遵循無罪推定原則應享有的司法保護。各方應嚴 格遵守法律規範，避免擅自公開未經審理的案件信息，以確保公正和避免招 惹官非。



3. 我所當事人對媒體的關注和關心致以衷心感謝。敬請各方尊重司法程序，秉 持客觀公正的態度，避免傳播不實信息，以維護公平與正義。我所當事人將 對任何惡意造謠及誹謗行為保留追究法律責任的權利。

