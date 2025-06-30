女神配對計劃｜關嘉敏爆前男友渣男行為　慶生日一邊喊一邊切蛋糕

TVB戀綜節目《女神配對計劃》為5位「女神」進行配對，日前（29/6）一集焦點放在關嘉敏和梁敏巧各自與3位求愛勇者的一對三飯局上。早前關嘉敏對「細John」姜卓文擦出火花，原來她的「真命天子」卻是年薪200萬，「超級筍盤」的黃家俊（Matthew）！



關嘉敏揀男仔。（《女神配對計劃》截圖）

關嘉敏同黃家俊發展得唔錯。（《女神配對計劃》截圖）

「細John」姜卓文有啲危險。（《女神配對計劃》截圖）

睇嚟劉榮業（Andy）都係冇乜可能。（《女神配對計劃》截圖）

節目當中，關嘉敏與黃家俊產生出化學反應，「明眼人」都見他們傾談時氣氛比其餘兩位更好，在面對面用餐時，關嘉敏更向黃家俊打開自己的內心世界，還分享了自己與前男友一段傷心往事。

關嘉敏同黃家俊發展得唔錯。（《女神配對計劃》截圖）

關嘉敏分享內心世界。（《女神配對計劃》截圖）

前男友黑面陪慶生

她說：「曾經有一次印象好深刻，就係我生日。每年正日我都會返屋企食飯，我就會搵我男朋友一齊食飯，第一句遲到，遲到唔緊要啦，可能係天氣關係，然後佢上到嚟就黑口黑面。我問佢：『你做咩啊？』佢話：『冇嘢。』我阿媽夾啲蝦喺碗度，可能佢唔想剝蝦，我就幫佢剝蝦，擺喺佢個碗度。我話：『快啲食蝦。』佢話：『得啦！我自己嚟啦！』我細細聲同佢講：『快啲食，我阿媽望住，唔該你啦，求吓你。』跟住佢：『唉！』咁樣。」

關嘉敏遇到渣男。（《女神配對計劃》截圖）

關嘉敏俾渣男破壞生日時的心情。（《女神配對計劃》截圖）

發脾氣拋下關嘉敏離開

她續說，在不知道對方為什麼會不耐煩的情況之下，承受了他的情緒，而且覺得十分不舒服。「成個過程，我覺得好唔舒服。然後，我阿媽買咗個好靚嘅蛋糕，話要影相。我就同佢講：『我哋一齊影相。』佢就話：『唔影呀。』我問：『做咩唔影？』佢：『唔想影咪唔影囉！」跟住我話：『點解唔想影？』佢：『我都話唔想影，唔影呀！』跟住佢走咗。」只留下關嘉敏和家人一起慶祝生日，而最後，關嘉敏只能一邊流淚一邊切生日蛋糕：「我望住個蛋糕係咁喊，許願嘅時候我忍住，我切蛋糕嘅時候（就喊出嚟）。我覺得係一個好有回憶嘅生日。」

關嘉敏俾渣男破壞生日時的心情。（《女神配對計劃》截圖）

「超級筍盤」的黃家俊（Matthew）（《女神配對計劃》截圖）

女神配對計劃｜關嘉敏追求者黃家俊揸百萬黑跑 大起底IG驚現婚照

第三集一樣咁多話題。（《女神配對計劃》截圖）

黃家俊是一名事業型男士。從其IG介紹頁面可以看到，他標注自己為一名I-Banker，會計師及演員，興趣亦相當全面和多元化，有打拳、MMA（自由搏擊）、柔術、籃球。從IG上分析，黃家俊的生活也十分多姿多彩，除了旅行以外，也十分喜歡揸電單車，單計IG上曾出現的，就已經有8架DUCATI名車和一輛現價約200萬的黑色Lamborghini Gallardo。

黃家俊興趣多多，而且都是「燒錢」玩意。（IG@matthew_w222）

黃家俊好大隻。（IG@matthew_w222）

關嘉敏踏入三字頭搵男人結婚 受情傷忍出軌男年半先講分手

關嘉敏《全民造星III》跳唱《舞孃》令人印象深刻，不少網民都為其未能入10強而感不值。（節目截圖）

關嘉敏29歲生日大派泳裝福利。（IG@carcar.carman）

對另一半的最低要求：千祈唔好有臭狐！

對於另一半的要求，關嘉敏明言自己「冇要求」，都是專一、孝順、有愛心這些普通的要求。「其他都係感覺，溝通到。我唔係好在意外表，反而係內在，一齊嘅時候舒唔舒服咁。」有什麼是一定不可以有？她回答：「千祈唔好有臭狐！同埋儀容整潔，唔係不修邊幅就好夠。」她坦言，在讀書時期拍拖就曾有一任男朋友有臭狐。「我以為自己頂得順，但原來真係頂唔住，嗰次之後就有個陰影。」

關嘉敏跳舞出身，身形相當靚。（IG@carcar.carman）

忍出軌男年半先講分手

關嘉敏透露自己有5次拍拖經驗，但5次都是由她主動提出分手。「好多都係一係冇溝通，一係有第三者，一係我覺得佢管得我太勁。因為我係嗰啲愈管我，我跑得愈快嘅人。最傷心一定係初戀，因為一開始乜都唔識，然後個男仔仲同佢個ex一齊。我同佢一齊兩年，有年半都係關佢個ex事。最後分手就係我講，但係已經唔關第三者事，而係佢講粗口，哈哈哈。」她表示，當時經歷十分糟糕，會被男朋友的前度騷擾攻擊，還曾試過與她在街上吵鬧。在旁人眼中，這段經歷真是十分之青春。

身材Fit爆！（IG@carcar.carman）