周杰倫演唱會｜「黑輪」出現起騷動　楊證樺一招穩定場面獲激讚

台灣天王周杰倫於6月27日起一連三日於香港啟德體育園主場館舉辦《嘉年華》世界巡迴演唱會，日前（28日）一場是亞洲男神山下智久當嘉賓，二人世紀同台合唱《等你下課》，令到不少在場觀眾都感到驚喜。昨日（29日）尾場的嘉賓更是香港的天王郭富城，在場觀眾既驚且喜。

周杰倫帶著《嘉年華》演唱會唱進香港啟德主場館。(公關提供)

昨日尾場的嘉賓更是香港的天王郭富城。(小紅書圖片)

除了台上的嘉賓外，台下亦出現了一位「周杰倫」，原來是「黑倫」。「黑倫」一位樣貌與周杰倫甚為相似的人，立即引起現場觀眾的注目。最後擾攘了一段時候後，從網民所分享的影片中可以見到由保安把黑倫帶到對的坐位上。而負責保護黑倫的保安就是TVB藝員楊證樺，楊證樺表示當時是見到一個疑似周杰倫的人出現，所以上前看看：「突然間有個疑似周杰倫嘅人入咗嚟場內，跟住引起一陣騷動，我哋就行埋去睇吓咩事，之後我就就叫旁邊啲人唔好聚集晒喺啲通道度。我哋認定咗佢唔係真正嘅周杰倫之後就請佢返埋位坐，我哋冇驅散佢同趕走佢嘅。」而「黑倫」的目的亦達到，他一出現已經瞬間吸引了不少現場觀眾的注意，亦有不少現場觀眾過去找他拍照。

除了台上的嘉賓外，台下亦出現了一位「周杰倫」。(小紅書圖片)

原來是「黑倫」，而負責保護黑倫的保安就是TVB藝員楊證樺。(小紅書圖片)

楊證樺又指因為「黑倫」出現在他負責管理的部分，所以他需要馬上想出解決辦法，他再三提醒去看演唱會的觀眾一定要安坐在坐位上，他之後說到昨日的另一件現場發生的事。楊證樺表示因為有一位觀眾想吸引周杰倫的注意，所以帶同手抱嬰兒入場，更在台下把嬰兒舉高高，讓周杰倫見到嬰兒，雖然周杰倫是有看到，但也十分危險：「當時有好多人推晒去嗰度，變咗我哋盡量控制啲人唔好走去前面囉，變咗我哋走咗埋去個小朋友度，保護住個bb。」