周杰倫演唱會｜「黑輪」出現起騷動　楊證樺一招穩定場面獲激讚

撰文：胡凱欣
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台灣天王周杰倫於6月27日起一連三日於香港啟德體育園主場館舉辦《嘉年華》世界巡迴演唱會，日前（28日）一場是亞洲男神山下智久當嘉賓，二人世紀同台合唱《等你下課》，令到不少在場觀眾都感到驚喜。昨日（29日）尾場的嘉賓更是香港的天王郭富城，在場觀眾既驚且喜。

周杰倫帶著《嘉年華》演唱會唱進香港啟德主場館。(公關提供)
昨日尾場的嘉賓更是香港的天王郭富城。(小紅書圖片)

除了台上的嘉賓外，台下亦出現了一位「周杰倫」，原來是「黑倫」。「黑倫」一位樣貌與周杰倫甚為相似的人，立即引起現場觀眾的注目。最後擾攘了一段時候後，從網民所分享的影片中可以見到由保安把黑倫帶到對的坐位上。而負責保護黑倫的保安就是TVB藝員楊證樺，楊證樺表示當時是見到一個疑似周杰倫的人出現，所以上前看看：「突然間有個疑似周杰倫嘅人入咗嚟場內，跟住引起一陣騷動，我哋就行埋去睇吓咩事，之後我就就叫旁邊啲人唔好聚集晒喺啲通道度。我哋認定咗佢唔係真正嘅周杰倫之後就請佢返埋位坐，我哋冇驅散佢同趕走佢嘅。」而「黑倫」的目的亦達到，他一出現已經瞬間吸引了不少現場觀眾的注意，亦有不少現場觀眾過去找他拍照。

除了台上的嘉賓外，台下亦出現了一位「周杰倫」。(小紅書圖片)
原來是「黑倫」，而負責保護黑倫的保安就是TVB藝員楊證樺。(小紅書圖片)

楊證樺又指因為「黑倫」出現在他負責管理的部分，所以他需要馬上想出解決辦法，他再三提醒去看演唱會的觀眾一定要安坐在坐位上，他之後說到昨日的另一件現場發生的事。楊證樺表示因為有一位觀眾想吸引周杰倫的注意，所以帶同手抱嬰兒入場，更在台下把嬰兒舉高高，讓周杰倫見到嬰兒，雖然周杰倫是有看到，但也十分危險：「當時有好多人推晒去嗰度，變咗我哋盡量控制啲人唔好走去前面囉，變咗我哋走咗埋去個小朋友度，保護住個bb。」

楊證樺每次做完啟德體育園的工作都會去呢度食雙皮奶雞蛋仔同番茄意粉。
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