洪永城爆想同梁諾妍「做運動」　竟然係第一時間暗示畀呢個人知

TVB小生洪永城（Tony）與梁諾妍（Inez）於2021年結婚，婚後育有兩位千金洪靖嵐（Sir Face）及Beryl（Sir Nose），而早前洪永城被問到會否追仔時，更公開表示「我結紮咗啦」。之後洪永城又指結紮純屬誤會，他仍然有育能力，可以追第三胎。日前（28日）洪永城與梁諾妍為節目《絲打圍爐》做嘉賓，二人輪流大爆閨房事。

洪永城與梁諾妍為節目《絲打圍爐》做嘉賓，二人輪流大爆閨房事。(節目截圖)

洪永城與梁諾妍為節目《絲打圍爐》做嘉賓，二人輪流大爆閨房事。(節目截圖)

梁諾妍表示洪永城真的很喜歡在洗手間辦大事，除了他向梁諾妍求婚是在洗手間外，連「傾密計」都喜歡在洗手間。梁諾妍爆洪永城有個怪癖好，就是喜歡在洗手間傾密計：「佢成日喺佢屙緊屎嘅時候，叫我入去傾偈。」梁諾妍反問：「我都有問佢係咪一定要喺廁所傾，佢話靜靜哋幾好，結果佢喺屙緊，我就企門口同佢傾，係有少少認真嘅深情嘢。」洪永城則表示：「你要明白出面好嘈，小朋友走嚟走去，又掉嘢又尖叫，好難得有一個寧靜空間。」梁諾妍亦表示洪永城欠缺浪漫，但洪永城指自己已經盡力營造浪漫：「我安排咗family trip去台灣旅行，今次係一家人嘅浪漫。」

梁諾妍表示洪永城真的很喜歡在洗手間辦大事，除了他向梁諾妍求婚是在洗手間外，連「傾密計」都喜歡在洗手間。(節目截圖)

梁諾妍表示洪永城真的很喜歡在洗手間辦大事，除了他向梁諾妍求婚是在洗手間外，連「傾密計」都喜歡在洗手間。(節目截圖)

蝦頭問二人：「如果要做夜間運動，會否有一啲Signal畀大家？定係唔使，一上床就一隻手攬埋去就錫？」但原來洪永城要做「夜間運動」竟然是與工人姐姐說？洪永城則笑指老婆梁諾妍平時是不喝酒的：「只係同朋友出去先飲，我咪會問佢飲唔飲GIN？一齊飲返杯啊！又或者同工人姐姐講。」但梁諾妍竟然現在才知道：「我依家先get到！」

蝦頭問二人如果要做夜間運動，會否有一啲Signal畀大家？(節目截圖)

蝦頭問二人如果要做夜間運動，會否有一啲Signal畀大家？(節目截圖)

洪永城解釋為何要跟工人姐姐說：「因為平時我哋輪流陪兩個女瞓覺，講吓故事，有時要讀好耐，讀到好攰，如果我同工人姐姐講陪兩個女瞓覺，我哋咪唔使講故事，今晚就自由喇。」