FFx最索成員周葆諭罕現身　與VIVA重現MK Pop神曲《Sugar Baby》

大概十年前，香港樂壇吹起一片MK Pop之風，其中一隊便是女團FFx，雖然當年組合壽命極短又被取笑，但成名作兼唯一一首作品《Sugar baby》確是唱到街知巷聞。四位成員楊澤怡（Shirley）、潘穎琳（Mizaki）、李詩詠（Ceci）及周葆諭（Christy）各散東西，但近日Christy卻再度現身！

FFx是MK Pop佼佼者之一，《Sugar Baby》更是當中的代表作，據說MV只用了$900成本製作，hea爆風格慘被網民取笑。（MV截圖）

Christy一直被譽為組合中外型最好的成員，樣靚身材正，出道時僅16歲的她，離開樂壇後很快便去了台灣讀書，完成碩士學位後更成為了職業治療師，現時在香港做KOL工作居多。不過近日她應香港VIVA邀請，參與女團企劃，驚喜跳唱《Sugar baby》，VIVA四位成員與Christy更特地穿上與當年MV中同一色系的銀色貼身裙，但比起舊版有型好多。網民留言：「超認真講，好掛住你呢隻歌，幾時復出」、「回憶殺！🩶」、「不得了，年輕不知Christy好」、「非常經典」。早前VIVA邀請過陳葦璇@As One、吳嘉禧@Super Girls及張紋嘉@HotCha跳唱及分享女團辛酸史，但暫時就未見Christy的訪問片段。

Christy因為外型好，比起其餘FFx成員，網民對她也份外留情。（IG@christy_cpy）

Christy被譽為FFx中最索成員。（IG@christy_cpy）

Christy雖然出道10年，但其實現在才26歲。（IG@christy_cpy）

Christy離開樂壇後就去了台灣讀書，前後用六年時間獲得學士及碩士學位。（IG@christy_cpy）

Christy成為了職業治療師。（IG@christy_cpy）

她現時多數在港做KOL工作。（IG@christy_cpy）

近日VIVA的女團企劃中，請到了Christy。（IG@vivahk_official）

Christy跟VIVA重現了《Sugar Baby》。（IG@vivahk_official）

五位更特地穿上與MV一樣的銀色系。（IG@vivahk_official）