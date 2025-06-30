貝索斯斥資4億包威尼斯舉行3日婚禮 星光熠熠奢華程度令人咋舌
撰文：關穎賢
出版：更新：
亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）與未婚妻桑切斯（Lauren Sanchez）的世紀婚禮，於6月26至29日在威尼斯展開三日三夜的慶祝儀式，出席的嘉賓星光熠熠，盛裝華麗打扮猶如一場水上Met Gala。有指這場豪華婚禮耗資4000至4800萬歐羅（約3.65至4.38億港元），奢華程度令網民咋舌，而婚禮最後一日更來數百示威者抗議。
貝索斯為了舉行這場世紀婚禮，直接包下意大利水都威尼斯，將整座城市變做奢華派對。這三日三夜，威尼斯多棟歷史建築物、頂級酒店、水上的士都被包下，更特設豪華遊艇在運河上迎接賓客。而出席婚禮的，包括有里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）與女友Vittoria Ceretti、Kardashians家族、Oprah Winfrey、奧蘭度布林（Orlando Bloom）、約旦王后Queen Rania of Jordan、Sydney Sweeney等。
新娘桑切斯（Lauren Sanchez）身穿Daniel Rosberry親自設計的Schiaparelli的高級訂制2025春夏禮服，馬甲剪裁將其玲瓏浮凸的身材表露無遺，還有Dolce & Gabbana的特製婚紗。另外，這場婚禮耗資4000至4800萬歐羅（約3.65至4.38億港元），加上桑切斯手上價值250萬美元（約1962萬港元）的20卡鑽戒，完全突顯了貝索斯全球第四富豪的身份。