貝索斯斥資4億包威尼斯舉行3日婚禮　星光熠熠奢華程度令人咋舌

亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）與未婚妻桑切斯（Lauren Sanchez）的世紀婚禮，於6月26至29日在威尼斯展開三日三夜的慶祝儀式，出席的嘉賓星光熠熠，盛裝華麗打扮猶如一場水上Met Gala。有指這場豪華婚禮耗資4000至4800萬歐羅（約3.65至4.38億港元），奢華程度令網民咋舌，而婚禮最後一日更來數百示威者抗議。

亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）與未婚妻桑切斯（Lauren Sanchez）在威尼斯舉行3日婚禮。（IG圖片）

桑切斯的婚紗出自Dolce & Gabbana手筆。（IG圖片）

貝索斯為了舉行這場世紀婚禮，直接包下意大利水都威尼斯，將整座城市變做奢華派對。這三日三夜，威尼斯多棟歷史建築物、頂級酒店、水上的士都被包下，更特設豪華遊艇在運河上迎接賓客。而出席婚禮的，包括有里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）與女友Vittoria Ceretti、Kardashians家族、Oprah Winfrey、奧蘭度布林（Orlando Bloom）、約旦王后Queen Rania of Jordan、Sydney Sweeney等。

Kim Kardashian。（Getty Images）

Kim與Khloe Kardashian。（Getty Images）

Kendall Jenner與Kylie Jenner。（Getty Images）

里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）。（Getty Images）

里安納度女友Vittoria Ceretti。（Getty Images）

Sydney Sweeney（Getty Images）

Orlando Bloom。（Getty Images）

伊萬卡（Ivanka Trump）與丈夫庫Jared Kushner。（Getty Images）

約旦王后Queen Rania of Jordan。（Getty Images）

新娘桑切斯（Lauren Sanchez）身穿Daniel Rosberry親自設計的Schiaparelli的高級訂制2025春夏禮服，馬甲剪裁將其玲瓏浮凸的身材表露無遺，還有Dolce & Gabbana的特製婚紗。另外，這場婚禮耗資4000至4800萬歐羅（約3.65至4.38億港元），加上桑切斯手上價值250萬美元（約1962萬港元）的20卡鑽戒，完全突顯了貝索斯全球第四富豪的身份。

桑切斯（Lauren Sanchez）身穿Daniel Rosberry親自設計的Schiaparelli的高級訂制2025春夏禮服。（Getty Images）

馬甲剪裁將其玲瓏浮凸的身材表露無遺。（Getty Images）