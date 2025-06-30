帶阿姐看世界｜盤點汪明荃異國造型　阮浩棕按摩兼傍到實獲大讚乖

無綫全新綜藝節目《帶阿姐看世界》轉眼來到第三站的拍攝工作，這次負責帶女主角汪明荃（阿姐）看世界的重任落在阮浩棕身上，他將帶阿姐到風光明媚的摩洛哥大開眼界！觀乎阿姐連日來在IG的開心Sharing，以及大會今日發布的官方照片，阿姐在摩洛哥的行程相當豐富，二人先後到訪了舍夫沙萬的藍色城市、摩洛哥第二大城市非斯、撒哈拉沙漠等標誌性地方，體驗了在沙漠中騎駱駝、食早餐睇日出，以及穿上民族服飾在色彩繽紛的屋宇前打咭留念等，畫面亮麗！



汪明荃阮浩棕開心騎駱駝。

汪明荃阮浩棕開心騎駱駝。

汪明荃阮浩棕開心騎駱駝。

汪明荃阮浩棕沙漠食住早餐睇日出？好有Feel喎。

阿姐為幕後女同事按摩勁Sweet

根據資料，摩洛哥近日氣溫一直持續在30多度，加上烈日當空，阿姐除了長期戴住黑超防曬，亦keep住拎住風扇仔降溫，做足準備相當叻豬！每次均會悉心打扮看世界的阿姐，今次行程繼續大晒各式各樣襯到滴水不漏的靚衫，獲網民大讚完美Carry所有造型：「阿姐你好型喲」在旅程中少女心大爆發的阿姐盡顯熱情本色，除了與幕後工作人員打成一片（其中一張照片，阿姐細心為幕後女同事按摩），先後與阮浩棕及當地導遊手牽手，其中阮浩棕拖著阿姐走上斜路的背影照，構圖搶眼之餘亦極盡溫馨。

汪明荃阮浩棕呢張相，正！

阿姐呢個造型，係摩洛哥民族風。

跟住呢個係通花貴氣Look。

跟住呢個係通花貴氣Look。

跟住呢個係通花貴氣Look。

呢個係斯文外遊Look。

呢個係斯文外遊Look。

阮浩棕為節目狂起阿姐底

與周嘉洛及周奕瑋一樣，阮浩棕整個旅程對阿姐照顧周到，不但為阿姐充當攝影師，又主動為阿姐按摩！阿姐接受官方訪問時，亦當面大讚阮浩棕勤力：「你關於摩洛哥嘅資料搜集咗好多，唔使即場去記啲資料，變相講出嚟會好自然。」原來為了拍好這個節目，阮浩棕出發前做了大量摩洛哥的資量搜集，就連阿姐的資料，他也不放過，並笑言習慣將所有看過的資料抄下來方便記憶。阿姐聞言笑言：「我啲資料咁多，你睇唔睇得晒架？嗱！我真係旨意晒你架，我咩都冇睇過，我希望你畀驚喜我吖嘛。」

阮浩棕幫阿姐影靚相之餘。

又幫阿姐按摩，同去到邊都傍實阿姐，好乖仔、好可靠呀！

又幫阿姐按摩，同去到邊都傍實阿姐，好乖仔、好可靠呀！

又幫阿姐按摩，同去到邊都傍實阿姐，好乖仔、好可靠呀！

又幫阿姐按摩，同去到邊都傍實阿姐，好乖仔、好可靠呀！

阿姐幫番幕後女工作人員按摩，貼心度爆燈咯。

阮浩棕自爆好驚阿姐

至於本人同樣愛放送驚喜的阿姐，訪問期間突然踢爆阮浩棕腳毛數量多得驚人：「佢啲腳毛好犀利，好Man咁咯，同佢個樣唔係幾襯。」之後再搞笑追問阮浩棕：「你胸毛有冇架？」令出名怕醜的阮浩棕一度語塞、不知所措。阮浩棕受訪時則指與阿姐合作後，覺得自己「愈嚟愈鍾意阿姐」：「以前覺得阿姐好嚴肅（姐：我哋都冇相處過）我喺側邊睇住你，會好驚嘅，但其實阿姐好可愛，佢會同我哋講笑啦、同我哋玩啦，好真性情。」

阿姐汪明荃對勤力嘅阮浩棕讚不絕口。

汪明荃踢爆阮浩棕有腳毛超好笑。