李珊珊關心姜濤健康情緒　拆解致肥原因：餓足佢30日都未必瘦到

現年26歲的姜濤日前（24日）墮海引起全城關注，不少人擔心他的情緒健康及肥伴問題，前港姐冠軍李珊珊以過來人身份拆解姜濤致肥之謎！

李珊珊以過來人身份拆解姜濤致肥之謎。（YouTube@三坐山Mount Trio）

姜濤日前墮海引起全城關注。(互聯網)

日前李珊珊在其YouTube頻道《三坐山Mount Trio》探討事件，表示不擔心遭姜糖（姜濤粉絲暱稱）圍攻，也不是「食血腥」，只想討論當中成因。她表示自己年輕時當演員，曾經因為想瘦兩至三星期只吃西瓜「吊住條命」，她說：「身體頂得，但壓抑得太勁會反彈，反彈呢個字十幾年喺我腦中重覆又重覆，就開始變病態，精神都好內消耗，一拎嘢食旁邊人變營養師、專家，呢樣唔食得嗰樣唔食得，對我嚟講係精神虐待。當時跌落深淵，但其實我身體係要食呢樣嘢，如果有缺口我真係可以食，就三倍咁返嚟，搞到成個身體荷爾蒙都錯晒！」

李珊珊認為姜濤情況可能是因壓力荷爾蒙致肥。（YouTube@三坐山Mount Trio）

李珊珊亦曾經好在乎別人目光。（影片截圖）

李珊珊曾被稱「史上身材最好的港姐冠軍」。（tvb電視截圖）

李珊珊玩蛇廣告最經典，亦係佢身材最顛峰狀態。（纖體廣告圖片）

每個人體質不同，有時想瘦亦絕非易事，她認為姜濤情況可能是因壓力荷爾蒙致肥，她說：「一個人唔係唔想自己瘦，而係佢有壓力賀爾蒙，導致佢肥，佢減係艱難到不得之了，大家對呢個情況可能好陌生，但好多人都身受其害。佢哋可能唔識表達，因為佢哋已跌入另一個深淵，我覺得姜濤就係跌入呢個情況！」

另一主持劉明軒表示見過朋友會一停進食，李珊珊謂：「唔關食嘢事，就算餓足佢30日都未必瘦到，飲水都會肥有冇聽過？如果飲水都肥要諗吓唔係你本身唔肯去減肥，而係有其他因素令你減唔到肥，人嘅身體就係咁奇妙！」

姜濤墮海後翌日見傳媒，承認曾飲酒及食頭痛藥。（資料圖片）

姜濤墮海後翌日見傳媒，承認曾飲酒及食頭痛藥。（資料圖片）

姜濤火速開工。（ig@keung_show）

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網民覺得鍾欣潼（阿嬌）都可能有這個情況。阿嬌曾接受內地訪問時談自己變胖原因：「之前不愛笑，好怕溝通，不過現在比以前開心得多了。其實我沒有容貌焦慮，而是身材焦慮，因為我很容易胖，我年紀愈來愈大，新陳代謝變慢，減肥對我來說不容易！」

阿嬌鍾欣潼曾談自己變胖原因。（IG@q_gill）