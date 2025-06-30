模範的士3｜呂爵安首演韓劇與李帝勳合作　尹施允斷水激減10公斤

Viu Original 年度鉅作、由韓國視帝李帝勳主演的高收視韓劇《模範的士3》即將強勢來襲！今年Viu再度攜手韓國SBS電視台推出Viu Original 原創犯罪韓劇《模範的士3》，除了「彩虹運輸」原班人馬包括李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮和裴侑藍全數回歸，香港人氣男子組合MIRROR成員呂爵安（Edan）亦將衝出香港首度參演韓劇，實行孖住金道奇（李帝勳劇中角色）展開意想不到的故事發展！

香港人氣男子組合MIRROR成員呂爵安（Edan）亦將衝出香港首度參演韓劇，實行孖住金道奇（李帝勳劇中角色）展開意想不到的故事發展！

Viu Original 原創韓劇《模範的士》系列屢創收視佳績，靈魂人物李帝勳更連續兩年獲提名年度大賞，氣勢如虹；今季他將繼續化身暗黑英雄金道奇以惡制惡，為冤者伸張正義！對此Viu行政總裁暨電訊盈科媒體集團董事總經理李凱怡小姐表示：「全新的節目陣容強化了我們致力於創造引人入勝故事的承諾，這些故事能夠在當地引起共鳴，並在全球傳播。2025年，我們將會推出多部跨國合作劇集，包括《模範的士3》、《我的青春》、《The Season》等，呈現紮根本土但具跨國魅力的高質製作。透過與世界頂尖的製作公司合作、匯聚本地與國際人才，我們希望繼續支持創意產業，同時為全球觀眾帶來新穎的故事情節和豐富的文化體驗。」

Edan與韓國早有淵緣，早前他獲Super Junior成員始源大讚靚仔外，他也曾在訪問透露欣賞孔劉，更希望似對方男人味爆燈！

近日Viu宣布香港代表Edan加盟《模範的士3》，不少「爵屎」得悉後表現雀躍：「勁喎，好叻仔」、「好期待佢同李帝勳嘅對手戲」、「期待爵安首個海外劇集」！其實Edan向來演戲天份出眾，無論是《大叔的愛》純情田一雄、《過時·過節》火爆阿仔，他都能夠表現自如；加上他與韓國早有淵緣，早前他獲Super Junior成員始源大讚靚仔外，他也曾在訪問透露欣賞孔劉，更希望似對方男人味爆燈！

此外，演員尹施允亦將會在劇集亮相！為了全心投入角色，他不僅激減10公斤、把體脂肪控制在5%以下，他更挑戰了24小時斷水減肥法，引發全網嘩然，也令人對他的角色充滿好奇！

演員尹施允亦將會在劇集亮相！

為了全心投入角色，他不僅激減10公斤、把體脂肪控制在5%以下。

尹施允更挑戰了24小時斷水減肥法。

除了《模範的士3》，由宋仲基和千玗嬉搭檔主演的Viu Original 原創愛情韓劇《我的青春》亦將於下半年盛大首播，該劇講述一位隱居的前童星時隔十多年後意外重遇初戀情人，然而對方儼成野心勃勃的娛樂公司高層，兩人被迫面對過去和蛻變後的自己，再次描繪花樣年華的故事；Viu Original 原創奇幻韓劇《我的女友比我帥》則是一部性別錯位的浪漫喜劇，OH MY GIRL成員Arin突然變身花美男，與清純男友ASTRO尹產賀延續「BL」情！至於由陳偉霆和趙露思主演的現代愛情故事《許我耀眼》以當紅主播許妍（趙露思飾）和霸氣總裁沈皓明（陳偉霆飾）的完美婚姻為主線，實際上二人是一對「假面夫妻」，最終因為不同的出身背景和價值觀的差異而分道揚鑣的故事。

由宋仲基和千玗嬉主演的Viu Original原創韓劇《我的青春》，預計於2025年下半年首播。

由陳偉霆和趙露思主演的現代愛情故事《許我耀眼》以當紅主播許妍（趙露思飾）和霸氣總裁沈皓明（陳偉霆飾）的完美婚姻為主線，實際上二人是一對「假面夫妻」，最終因為不同的出身背景和價值觀的差異而分道揚鑣的故事。

趁著Viu原創韓劇《模範的士3》還未開播，香港觀眾即可透過Viu足本重溫第一、二季，同時亦可緊貼韓劇《我奪走了公爵的初夜》、日劇《孤獨死又怎樣》的最新進度，盡覽亞洲話題劇集。