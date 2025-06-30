東亞錦標賽︱郭思與「波台黐線佬」合作　組應援團遠征韓國撐港足

今個暑假郭思（Suey）帶團殺去韓國睇波！事關「2025年東亞足球錦標賽」七月於南韓舉行，香港隊將硬撼南韓隊，這位女球迷對睇波、踢波上晒癮，今次更搞埋「0 e:ffect x hkchisinlo 東亞盃 2025 香港隊應援團」，準備帶班香港球迷遠征韓國！

「足球女將」郭思（Suey）上次在香港對印度的賽事中場表演。

郭思搞埋「0 e:ffect x hkchisinlo 東亞盃 2025 香港隊應援團」，準備帶班香港球迷遠征韓國！

提到今次舉辦旅行的契機，Suey立即雙眼發光，「六月十號香港對印度『亞洲杯外圍賽』嗰場賽事，坐爆咗啟德場館，真係好震撼！咁多香港人為香港隊打氣，嗰種感覺好難忘。我都想試下去作客打氣係咩感覺！」她又自爆原來今次成團，是「偷橋」偷返來，「公司有個『蛋記星級旅行團』，我就諗不如將去韓國睇波呢個idea聯繫落去，點知真係搞得成！」她更找來本地足球平台「波台黐線佬」合作，「因為知道佢哋喺香港有搞好多推動香港足球文化活動、gather球迷，亦都有做作客去睇波嘅活動，所以我就問佢哋一啲意見，最後同公司一齊傾，就撮合咗呢件事情。」

提到今次舉辦旅行的契機，Suey立即雙眼發光，「六月十號香港對印度『亞洲杯外圍賽』嗰場賽事，坐爆咗啟德場館，真係好震撼！咁多香港人為香港隊打氣，嗰種感覺好難忘。我都想試下去作客打氣係咩感覺！」

她又自爆原來今次成團，是「偷橋」偷返來，「公司有個『蛋記星級旅行團』，我就諗不如將去韓國睇波呢個idea聯繫落去，點知真係搞得成！」

今次行程重點當然是入場撐港隊，Suey話會跟大隊一齊打氣，「第一次作客睇波，都係入鄉隨俗啦。」除了睇波，她都坦承有私心，乘機shopping一番，「如果行程有時間嘅就會去放鬆吓，因為好耐都冇好好地咁樣去一個旅行。同埋因為上一次去韓國旅行，唔記得咗去行街，淨係掛住食嘢！哈哈！所以今次希望多啲時間去行吓街、買吓嘢。」

Suey找來本地足球平台「波台黐線佬」合作，而首次作客睇波會入鄉隨俗，「因為知道佢哋喺香港有搞好多推動香港足球文化活動、gather球迷，亦都有做作客去睇波嘅活動，所以我就問佢哋一啲意見，最後同公司一齊傾，就撮合咗呢件事情。」