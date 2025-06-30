劉德華億萬富貴親戚宣布懷第三胎　老公見驗孕棒露趣怪表情

天王劉德華有一位超級富豪親戚，他的太太朱麗倩的舅父陳志遠是馬來西亞十大富豪之一，在陳志遠的11位子女之中，有「大馬最美千金」之稱的陳雪鈴（Chryseis Tan）最得爸爸器重，年紀輕輕已幫父親打理家族生意井井有條，成為旗下大型商場的CEO，同時創立自己的品牌，十分叻女。

朱麗倩表妹億萬千金陳雪鈴，與劉德華合照。（ig@chrystan_x）

劉德華與太太朱麗倩的舅父陳志遠一家合照。（ig@chrystan_x）

36歲的陳雪鈴在2018年嫁給大馬超級富二代大馬納莎集團四公子Faliq，婚後誕下一對仔女，昨日（29日）她在社交平台宣布喜訊，透露懷上第三胎，寫道：「Hubs 40th dream came true! 🤣❤️‍🔥 // 🎁」。

陳雪鈴上載一段老公正在看手機的短片，原來她傳了一個短訊給老公：「Me：Check your email,your arrived！」當Faliq見到一張驗孕棒的照片，知道太太有喜後，即睩大雙眼，表情趣怪。陳雪鈴續留言：「40th birthday. Your birthday present arrived！」最後一家人合照，老公還錫了陳雪鈴臉頰一啖，美滿幸福。

陳雪鈴在2018年嫁給大馬超級富二代大馬納莎集團四公子Faliq。（ig@chrystan_x）

Faliq知道太太有喜，即睩大雙眼，表情趣怪。（ig@chrystan_x）

原來係驗孕棒，陳雪鈴懷上第三胎。（ig@chrystan_x）

將變一家四口。（ig@chrystan_x）

據傳陳雪鈴坐擁約30億港元身家，20歲就擁有第一架私人飛機，今日（30）她又在ig story分享她坐豪華私人飛機的照片，旁邊放了一個Hermès手袋，生活奢華勁貴氣！

兩夫妻又出埠？（ig@chrystan_x）

陳雪鈴出入都係坐私人飛機。（ig@chrystan_x）

有傳陳雪鈴坐擁30億身家。（ig@chrystan_x）

經常外遊嘆世界。（ig@chrystan_x）

經常外遊嘆世界。（ig@chrystan_x）

陳雪鈴出入都係坐私人飛機。（ig@chrystan_x）

陳雪鈴出入都係坐私人飛機。（ig@chrystan_x）

有傳陳雪鈴坐擁30億身家。（ig@chrystan_x）

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