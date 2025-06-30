周杰倫演唱會｜郭富城相隔18年再同台　竟然勁歌熱舞呢首歌？

周杰倫《嘉年華》世界巡迴演唱會在香港啟德體育園主場館一連三天開唱，共吸引12萬名歌迷沉浸在周杰倫的音樂世界裡，尾場連修哥胡楓及其孫仔孫女、四太梁安琪、陳淑芬、狄波拉、顧紀筠、陳浚霆、溫碧霞、胡鴻鈞和顏米羔也有親臨啟德主場館支持周董。

周杰倫《嘉年華》世界巡迴演唱會在香港啟德體育園主場館一連三天開唱。(公關提供)

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演唱會的驚喜是一場比一場多！香港最終場迎來天王郭富城，他一現身就與周杰倫大跳《Baby Shark》，兩人以精練整齊的舞步跳著這首洗腦兒歌，瞬間將歌迷熱情的情緒引爆到最高點！這也是兩人相隔18年後再度同台！除此之外還合唱一曲當年周杰倫為郭富城寫的歌《永遠愛不完》，high翻全場！周杰倫不忘為歌迷謀福利，力邀郭富城再獻唱，郭富城也帶來自己的經典金曲「狂野之城」，勁歌熱舞盡展天王魅力！全場尖叫指數爆表！

香港最終場迎來天王郭富城，他一現身就與周杰倫大跳《Baby Shark》。(公關提供)

這也是兩人相隔18年後再度同台。(公關提供)

能在18年後再度邀來郭富城當他的演唱會嘉賓，令周杰倫備感榮幸！直呼這是「歷史性的一刻」！周杰倫開心地說：「看到你升上來，我都忘記跳舞了。」郭富城則說：「我知道這次Jay來香港開演唱會，他希望我來，我很開心。我可以說香港的歌迷還有全世界的歌迷都歡迎你來到香港開演唱會，對不對？」全場粉絲是報以熱烈回應。周杰倫也分享剛出道時，剛好有次郭富城來台灣宣傳，得知郭富城喜歡跑車，他當時也買了一輛新車，迫不及待想要秀給天王看，他特別開著新車到郭富城用餐的麻辣鍋店，周杰倫笑說：「我直接把郭天王帶走，也沒問他吃完沒，因為我太想秀的心情馬上要開始了！」郭富城也是在那次碰面向周杰倫邀歌，展開兩人的合作。

能在18年後再度邀來郭富城當他的演唱會嘉賓，令周杰倫備感榮幸。(公關提供)

周杰倫也分享剛出道時，剛好有次郭富城來台灣宣傳，得知郭富城喜歡跑車，他當時也買了一輛新車，迫不及待想要秀給天王看，他特別開著新車到郭富城用餐的麻辣鍋店。(公關提供)

曾經在一次拍攝廣告的機會，周杰倫跟仔仔（周渝民）想說來整一下大家，假裝在生氣打架好了，他跟仔仔串通好在拍照的時候，故意向他丟小石頭讓他生氣，想看看在一旁化妝的郭天王有沒有被他嚇到？當時陳冠希還跳出來表達「不是現在」，可是郭天王卻很鎮定！今天郭富城終於解答：「因為我知道這一定是假裝的嘛！演戲而已，我一看你們這種感覺不真實啊！」周杰倫恍然大悟地說：「影帝在這裡！當時我真的是『關公面前耍大刀』。」

曾經在一次拍攝廣告的機會，周杰倫跟仔仔（周渝民）想說來整一下大家，假裝在生氣打架好了，他跟仔仔串通好在拍照的時候，故意向他丟小石頭讓他生氣，想看看在一旁化妝的郭天王有沒有被他嚇到。(公關提供)

郭富城和周杰倫還合唱《永遠愛不完》，這首歌是2010年周杰倫為郭富城寫的歌，周杰倫以郭富城的經典作品《對你愛不完》作為歌曲的靈感來源，也是當時紀念郭富城出道20年的作品，意義非凡！郭富城感性地說：「我跟Jay有十幾年沒有見面，但是我一直有在留意他的新聞、他的動態，彼此都非常關心著對方，這次很開心能有這個機會見面，而且跟他合唱這首歌曲(永遠愛不完)。」由於Jay告訴郭富城他的舞者團隊一直很想跟他跳舞，所以在完全沒有與周杰倫的舞者彩排的情況下，郭富城帶來他的經典歌《狂野之城》，讓全場粉絲狂嗨不已！兩大天王的同台演出締造「歷史性的一刻」，也為周杰倫《嘉年華》香港演唱會畫下完美句點！