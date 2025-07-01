Supper Moment重返10年前校園展開巡演　與同學仔分享同A.I.並存

樂隊「SUPPER MOMENT」10年前曾到訪博愛醫院鄧佩瓊紀念中學，日前再度應邀舉行校園分享會兼即場演出，吸引學生熱烈參與。樂隊提到，如今再踏上同一舞台，時代已大不同，特別希望與學生分享A.I.工具近年如何改變音樂工業，以及創作人怎樣才可跟新科技共存。

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Supper演唱兩首代表作及一首新作，包括《無盡》﹑《靈感床》及《不想將你放下》，並以《無盡》勉勵學生勇敢追夢，成為自己人生的創作人。活動分為分享與演出兩大環節，當中穿插學生提問與即場互動。Supper表示未來音樂人可以跟A.I.並存，但創作時時需保留更多屬於「人」的部分。他們亦分享，創作《靈感床》及新歌《不想將你放下》時，正正就是探索人與創作之間微妙的靈感落差。

Supper Moment 重返10年前校園展開巡演。

分享會當中，樂隊成員指出，A.I.讓音樂創作流程變得更快，例如製作demo、模擬和聲、音色實驗等都較十年前事半功倍，不過「創作的靈魂」仍然無法被「人工生產」。被問及如何堅持創作路，他們坦言曾經歷掙扎與樽頸，但正因相信「人有獨特情感與選擇權」，才能夠繼續走下去。

Supper Moment坦言曾經歷掙扎與樽頸，但正因相信「人有獨特情感與選擇權」，才能夠繼續走下去。

Supper Moment坦言曾經歷掙扎與樽頸，但正因相信「人有獨特情感與選擇權」，才能夠繼續走下去。

面對學生提問「AI 盛行下是否更難出道」，Supper 直言未來或者會有不同挑戰，但只要有想法、有故事、有表達的渴望，就一定有空間。他們鼓勵學生保持好奇、訓練基本功、認清動機，「A.I.可以幫你完成工作，但唔會代你去做創作」。

Supper 直言未來或者會有不同挑戰，但只要有想法、有故事、有表達的渴望，就一定有空間。