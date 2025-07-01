馬國明了解湯洛雯幾時會受荷爾蒙影響情緒：佢feel到但唔可以問

TVB助理總經理樂易玲（樂小姐）昨日（30日）舉行生日派對，不少藝人都有出席。例如：苗僑偉、黃宗澤、馬國明、湯洛雯、王敏奕、吳業坤、陳瀅等人。剛剛於馬來西亞夫妻檔工作回來的馬國明與湯洛雯特別醒神，更帶住Hermès及Chanel到場送給樂小姐做生日禮物。

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馬國明與湯洛雯接受《香港01》訪問時，被問到以夫妻檔工作回來有什麼特別感覺時，他們都表示很開心，以夫妻檔到外地工作是第一次：「去邊度我哋都無任歡迎㗎！又可以寓工作於娛樂，兩公婆去旅行下咁都好開心嘅。」

馬國明與湯洛雯接受《香港01》訪問。(胡凱欣 攝)

湯洛雯早前在社交平台大呻「肚痛」，更指「情緒唔係好穩定」，馬國明被問到怎樣安慰太太時，他即表示：「冇阿，喺側邊陪住佢靜靜哋，唔好駁嘴囉，盡量順佢意，等佢心情好啲囉。（太太有冇發脾氣？）忟忟憎憎囉，都係少少忟忟憎憎啫，唔係好過分嘅嘢。」湯洛雯立即護夫表示自己都會先向馬國明報備：「我都會報備嘅！我話應該有啲荷爾蒙會影響我嚟緊對你嘅態度，所以你要忍讓下！我唔知點解好忟憎。」馬國明指太太都會事先說好，這樣就不會影響夫妻關係。

湯洛雯早前在社交平台大呻「肚痛」，更指「情緒唔係好穩定」。(胡凱欣 攝)

湯洛雯被問到是否每個月都會先跟老公馬國明說時，她即表示自己都會先說一下：「通常我都會講聲嘅，佢feel到嘅，佢feel到但佢唔可以問你囉。」而馬國明則指憑經驗就能知道：「佢突然間起身嗰日突然間忟忟憎憎你就知咩事。」

湯洛雯被問到是否每個月都會先跟老公馬國明說時，她即表示自己都會先說一下。(胡凱欣 攝)

至於被問到送了什麼禮物給樂小姐做生日禮物時，二人即笑指等樂小姐自己拆禮物，但就表示送了一些比較實用的禮物：「我哋都係送啲比較實用啲嘅嘢，即係會用得著嘅。（袋定係化妝品？）袋，佢好多啦，唔係袋嗰啲囉。小飾物啫小飾物，實用啲嘅小飾物。」