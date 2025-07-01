老牌歌手20歲愛女考入北電導演系研究生　剛入演藝圈同媽媽餅印樣

現年72歲的鍾鎮濤（阿B）有兩段婚姻共育有一子三女，其中與第二任妻子范姜素貞所生的20歲女兒鍾㦤（Blythe）從小已很有表演慾，早前宣布正式出道做歌手，爸爸鍾鎮濤全力支持出Po指「鄉親父老們請關注」。為了實現夢想，鍾懿一直裝備自己，2022年獲得三所國外名校電影科系錄取，最後選擇前往英國深造，今日（1/7）再迎來好消息，透露獲得北京電影學院取錄成為導演系研究生，認真叻女！

鍾鎮濤（阿B）有兩段婚姻共育有一子三女。（微博@鍾懿Blythe）

鍾鎮濤與第二任妻子范姜素貞所生的20歲女兒鍾㦤（Blythe）從小已很有表演慾，曾一起出席活動。（微博@鍾鎮濤）

兩父女感情好好。（IG@blqthe）

同媽媽好相似。（IG@blqthe）

阿B宣布愛女出道。（微博@鍾鎮濤）

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鍾鎮濤在抖音分享兩夫妻陪伴女兒揭曉一刻，他們一齊坐在電腦前，由於未知能否成功被取錄，三人都表現得相當緊張，一開始鍾鎮濤還打定輸數說：「我覺得很渺茫，不要抱太大的希望」，鍾懿緊張得掩面。最後發現在北京電影學院新一年取錄名單中，鍾懿的名字排在第一行，鍾鎮濤即興奮大叫並大力拍枱，隨後緊緊擁抱愛女作鼓勵，並說：「很爭氣哦，一定要爭氣哦！」之後連聲講恭喜後，再用四個「叻女」來形容女兒，而媽媽范姜一直在旁拍攝既溫馨又興奮的時刻。

一家三口齊等結果。（抖音@鍾鎮濤）

好緊張。（抖音@鍾鎮濤）

知道獲囡囡獲取錄，阿B仲興過阿女。（抖音@鍾鎮濤）

開心到大叫拍枱。（抖音@鍾鎮濤）

肉緊擁抱。（抖音@鍾鎮濤）

鍾鎮濤寫道：「鍾懿被北電錄取一個好消息分享給朋友們，我們鍾懿成功被北京電影學院導演系研究生錄取。全家人都很緊張地等待結果，看到寶貝女兒的名字出現在錄取名單上的那一刻，我這個爸爸嘴巴像被黏住了一樣，只會”哦！哦！哦....”再次祝賀我的女兒鍾懿，靠自己的努力敲開北京電影學院研究生的大門，我永遠為她驕傲。」

有結果一刻，鍾懿名字在第一排。（抖音@鍾鎮濤）

好開心。（抖音@鍾鎮濤）

鍾鎮濤以囡囡為驕傲。（抖音@鍾鎮濤）

好有台型！（微博@鍾懿Blythe）

現年20歲的鍾懿自小已展現演藝天分，8歲時便曾與父親在湖南衛視春晚合唱《爸爸的話》，去年曾參加節目《奔赴！萬人現場》但未能引起太大關注，早前再度挑戰舞台，以新生代歌手身份參與大陸音樂綜藝《閃光的夏天》第二季，在父親全力支持下，獲得多位巨星叔叔、姨姨拍片支持，包括張學友、梁家輝、杜德偉、關之琳、舒淇、任賢齊、陳小春、楊謹華、溫拿等巨星錄製VCR為她打氣。面對外界質疑她「靠爸」出道，鍾懿大方回應：「我有起點，但壓力更大。唯一能做的是走穩每一步。」而她的表演亦獲得節目導演韓紅讚賞「完全不像新人」，更被不少網友驚呼「濃眉大眼，根本是年輕版B哥」，但從面型和五官看來跟媽媽更相似。

鍾懿上節目即獲韓紅激讚。（微博圖片）

壓力爆煲，曾為自己表演失準落淚。（微博圖片）

鍾懿自小已甚有表演慾。（微博@鍾鎮濤）

鍾懿細細個已在紅館舞台上自彈自唱，絕不欺場。（資料圖片）

不時同爸爸鍾鎮濤一起上台演出。（IG@blqthe）

鍾懿大曬火辣比堅尼照。（IG@blqthe）

大展健康性感美！（IG@blqthe）

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