古裝男神內地景點攤位派水惹網民慨嘆淪落　一原因獲力撐值得敬佩

現年63歲的台灣藝人馬景濤曾是瓊瑤愛情劇的御用男主角，也曾演過金庸名著《倚天屠龍記》入面的男主角張無忌，令人留下深刻印象。然而隨住歲月流逝，他如今已老了不少，不過他仍有參與幕前演出，也會接一些直播和商演的工作。近年將事業重心轉往大陸的馬景濤，最近就在杭州觀光景點演出舞台劇，重現他的經典角色張無忌。可是日前卻發生意外，馬景濤在直播期間突然在台上暈倒，現場畫面曝光後即引起網民熱議。

馬景濤重現張無忌一角。(小紅書)

馬景濤突然暈倒。(小紅書)

馬景濤突然暈倒。(小紅書)

馬景濤突然暈倒。(小紅書)

馬景濤在意外發生後的隔天於社交平台發文報平安，指自己是因為天氣的問題才會一時失去意識暈倒，表示休息後已沒事。馬景濤近日亦繼續在旅遊景區進行該商演活動，日前有網民就分享了一段馬景濤派水給遊客的片段。片中馬景濤依然梳住古裝頭，但已換上背心，站在攤位內逐一向大家派水。當有粉絲要求擁抱時，馬景濤亦十分友善親民地與對方擁抱，之後他又走進人堆中派水。此帖惹來不少網民熱議，有網民感慨說：「昔日的大明星現在居然做這些」，但亦有網民力撐他表示：「拋下面子不在意別人的眼光和評價，靠自己勞動掙錢養家，他很棒了」，大讚他值得敬佩，此留言獲近500個讚。

馬景濤於景點攤位派水。(小紅書)

馬景濤於景點攤位派水。(小紅書)

馬景濤於景點攤位派水。(小紅書)

馬景濤於景點攤位派水。(小紅書)

馬景濤於景點攤位派水。(小紅書)