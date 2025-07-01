鍾鎮濤興奮回應鍾懿獲北京電影學院研究生取錄：為屋企爭返啖氣

鍾鎮濤（B哥哥）今日現身「香港唱片足印展」開幕禮，活動上亦展出他與溫拿的黑膠大碟，他說有很多回憶湧現，自己都數不出出過幾多隻黑膠碟，相信至少20幾30隻，溫拿又有、個人又有，更發現自己常常著白西裝影封面。

鍾鎮濤現身「香港唱片足印展」開幕禮。（陳順禎攝）

展覽相都有B哥哥的黑膠唱片封套。（陳順禎攝）

B哥哥透露自己很喜歡《詩人與情人》唱片這張相。（網上圖片）

《看星的日子》也曾獲得「最佳唱片封面」獎，B哥哥一樣很喜歡。（網上圖片）

B哥哥的女兒鍾懿早前正式出道，但今日他再宣布另一個好消息，就是鍾懿獲北京電影學院導演系研究生取錄，B哥哥與太太及女兒一齊睇結果，起初他覺得機會渺茫，得知好消息時開心得連忙拍枱，難掩喜悅，B哥哥直言：「好難㗎 ！成家人都好高興，佢入行之前我同佢講，你要一樣一樣嚟，唔好做吓呢樣做吓嗰樣，又唱吓歌，又拍吓嘢，你讀完書先啦，結果佢三年之內就攞到大學畢業，開始做呢個節目，亦都攞咗研究生。」

B哥哥的女兒鍾懿早前正式出道，但今日他再宣布另一個好消息，就是鍾懿獲北京電影學院導演系研究生取錄。（陳順禎攝）

B哥哥一家三口睇錄取結果時，興奮得尖叫出來！（微博@鍾鎮濤）

B哥哥透露，女兒行程緊密，落機又要做論文功課，同時要兼顧電視拍攝，因此原來對研究生一事信心不大，「試唔係考一日，考三日，第一日有面試有筆試，另外有一日要拍嘢，一早去到畀個劇本你，叫佢即刻拍咗佢，剪埋片，跟住就交功課。一日之內要做咁多嘢，好唔容易，畀我都唔容易做，佢過到關喎！仲要佢本來國語冇咁好，普通話麻麻哋，雖然佢由細到大都講普通話，但係腦筋未轉得咁快，所以考到，直程尖叫！佢成日學我，『呀！』」他再表達望子成龍的興奮心情：「真係好高興，佢為我哋屋企爭返啖氣！」

講到鍾懿獲北京電影學院研究生取錄，B哥哥表示：「真係好高興，佢為我哋屋企爭返啖氣！」（陳順禎攝）

B哥哥對於女兒入行都有擔心，他指很多人覺得星二代一定一帆風順，但其實不易，並表示：「而家個個人都叫佢鍾鎮濤女兒，希望佢可以做到有一日啲人會話『鍾懿個爹哋而家仲唱緊歌』，咁樣就成功！希望人哋記得鍾懿呢個名，唔係鍾鎮濤女兒，咁佢就成功，呢條路唔係咁易，只可以贏在起跑線，但係一切都要靠佢努力。」他覺得星二代身份有著數，起碼比普通人來得容易，但同時會有壓力。

鍾鎮濤坦言，星二代身份令女兒贏在起跑線，但之後還要要靠她努力，他表示：「希望人哋記得鍾懿呢個名，唔係鍾鎮濤女兒。」（微博@鍾鎮濤）

問B哥哥會教女兒如何應對壓力，他認為要靠她自己去體會，是經歷一部份。（陳順禎攝）

早前鍾懿在內地節目《閃光的夏天》中，因與隊友語言溝通失誤而爆喊痛哭，問到B哥哥會否擔心女兒未懂面對做藝人的壓力，他坦言：「呢啲係預咗，唔會一帆風順，梗係有好多波折，不過佢喊嗰個係我覺得可能心地好，唔係因為自己做唔到，因為驚影響partner，驚影響人哋做得唔好。如果我自己嘅話，我覺得做好自己就算，但係原來佢擔心人哋，我覺得心地係好，但係壓力應該要經過吓，一定有，愈紅愈多壓力，佢而家好高興，玩吓玩吓，但係壓力始終係有，而家要面臨呢一樣嘢。（有冇教佢或畀咩貼士佢？）好多嘢嘅，慢慢講畀佢聽，同埋佢自己要體會吓。」

早前鍾懿在內地節目《閃光的夏天》中，因與隊友語言溝通失誤而爆喊痛哭。（節目截圖）

B哥哥認為女兒在節目上哭，是因為她心地好，擔心影響拍檔。（陳順禎攝）

對於會否與鍾懿父女檔演出，B哥哥認為隨緣，若之後有演唱會，就一定會請女兒來合唱。（資料圖片）

今日活動上亦有回顧樂壇和唱片業發展，日前填詞人兼藝人黎彼得就在其YouTube節目批評「流行曲已死」、「阿豬阿狗都搞演唱會」，B哥哥被問對其評論有什麼看法時，他笑說：「咁又唔使咁激嘅，哈哈！最緊要我哋出一啲有質素嘅新人啦，我個女都唱得唔錯，你哋支持吓佢，唔好講『我個女』，講『鍾懿』，鍾懿都唱得唔錯，你哋支持吓佢啦！最緊要有fans支持，啲歌就會紅，啲歌會紅，樂壇咪有生氣囉。」