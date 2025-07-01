執法者們｜梁競徽指借22萬係搞笑　寒冬唔止影視業：XX業更加慘

梁競徽今日（1日）於觀塘一商場出席劇集《執法者們》的宣傳活動，劇中他飾演演林嘉華的兒子戴永強，是劇的反派，但他最後仍存有一絲善良。梁競徽接受《香港01》訪問時表示自己不會用「奸定唔奸」去定義這個角色：「因為我覺得其實佢奸定忠，都係睇你有咩睇法，唔同嘅人有唔同嘅睇法。」除此之外，他更覺得這個角色其實是一個很慘的人：「因為佢呢一生人都冇乜幾可可以自己去做到決擇。」

梁競徽於劇集《執法者們》中飾演演林嘉華的兒子戴永強。(葉志明 攝)

梁競徽指劇中與林嘉華拍攝時沒壓力，因為林嘉華是一個博覽群書的人，他於空檔時有源源不絕的話題跟大家聊，所以連梁競徽都表示需要有心理準備去接林嘉華的話題：「即係你要識多啲嘢先可以同嘉華哥傾計嘅，因為佢真係天南地北乜都知，好犀利。（似唔似考試咁？）又唔會嘅，咁如果你唔識嘅嘢，你可以喺佢身上去學到好多，即係可能日常冇乜機會學到嘅嘢。」

梁競徽指劇中與林嘉華拍攝時沒壓力，因為林嘉華是一個博覽群書的人。(葉志明 攝)

早前梁競徽於節目中自爆做生意蝕過6位數，更一度傳出財困要問朋友借22萬應急，他笑指是拍攝短片：「嗰個係嗰啲網上面我哋去拍嘅一啲短視頻嚟嘅，即係其實係即係唔係我真人，只不過係嗰個商家，佢哋係好鍾意拍啲咁樣嘅短視頻。」梁競徽又指可能之前商家拍攝時沒有太多人看到，但他加入拍攝後，就多了很多人看到：「咁好多人而家都係睇個標題㗎嘛，或者睇一啲人將嗰個短視頻嘅其中一個畫面cut咗出嚟，咁跟住就去講咁講嘅時候大家就會相信囉。」梁競徽更笑指有人真的問他是否需要金錢來周轉，可以借錢給他先行周轉。但他就向大家說一句有時別太認真：「我以前我都太認真我覺得，我而家我都唔會十分認真。」

梁競徽於節目中自爆做生意蝕過6位數，更一度傳出財困要問朋友借22萬應急，他笑指是拍攝短片。(葉志明 攝)

梁競徽亦指有一次於朋友的婚宴上遇到郭富城，郭富城向他說有看他演出的短視頻：「阿黃（Aaron）都有同我講佢有睇到呢啲短視頻，我話你都有睇？佢話係啊，我見到你我咪睇下囉。」

梁競徽話連郭富城都有睇佢啲短片。(葉志明 攝)

至於被問到近期面對著「影視業寒冬」，梁競徽自己有否受到影響時，他即表示：「梗係有，其實我覺得都唔係淨係影視業係寒冬，我覺得零售業飲食業都係比我哋更加慘，咁所以我一有時間我都會留喺香港度消費。」

工作方面會否同樣有減少時，他指不止自己有減少：「我諗好多人好多人都少咗嘅，不過我哋都要習慣，即係除咗傳統嘅電視台或者一啲大嘅平台，其實好多唔同嘅網絡嘅平台亦都係需要人。無論你係藝人好或者你係素人都好你都可以喺嗰啲平台入面去發光發熱，咁所以只要你改變咗你個思維模式呢，就所有嘢都通㗎啦。」

至於被問到近期面對著「影視業寒冬」，梁競徽自己有否受到影響時，他即表示「梗係有」。(葉志明 攝)