楊千嬅被丁子高話影相圓咗　遙距管食量：結婚咁耐仲留意我要感恩

楊千嬅今日（1日）擔任「香港唱片足印展」開幕禮嘉賓，更有忠實歌迷高舉她的黑膠碟來撐場。千嬅透露爸爸是黑膠迷，自己也受她薰陶，最深刻是偶像陳百強的一張黑膠，當時儲了好耐錢才買到，而自己第一張彩膠是2000年推出，封面是她去澳洲拍寫真時拍的照片。適逢出道30周年，千嬅又預告自己也即將推出黑膠唱片，表示：「揀咗出道到而家24隻歌，分開三個volume，主要發現人生歷程喺呢30年之後，真係活咗歌詞嘅內容一遍，詮釋方法多咗好多，所以重新編曲再唱，七月開始會預售！」在場歌迷立即歡呼。

楊千嬅今日（1日）偕鍾鎮濤擔任「香港唱片足印展」開幕禮嘉賓。（陳順禎攝）

有忠實歌迷高舉她的黑膠碟來撐場。（陳順禎攝）

其後千嬅受訪時，指即使現時做歌已經數碼化，但始終黑膠較有質感及無可替代，加上製作過程繁複，亦會訓練音樂製作人的基本功力，她希望傳承下去。她表示：「30年裡面嘅得著唔係我曾經攞過啲乜嘢獎，或者曾經經歷過乜嘢，而係我生活，喺我音樂裡面記錄咗好多唔同嘅嘢，對歌詞有一個更加新嘅詮譯，我想update下去到50歲嘅人生，我對我自己歌曲嘅理解係乜嘢，咁啱我亦都喺30年嘅人生裡面，好似活過咗啲歌詞內容一次，感受咗歌詞，遊歷過真人嘅生活，我好想真正將呢種人歌合一嘅心態可以再次記錄低。」

楊千嬅與鍾鎮濤各自都分享了對黑膠唱片的回憶。（陳順禎攝）

楊千嬅透露自己即將出黑膠碟紀念出道30周年，將其中24首歌重新灌錄：「人生歷程喺呢30年之後，真係活咗歌詞嘅內容一遍，詮釋方法多咗好多，所以重新編曲再唱。」（陳順禎攝）

千嬅透露錄歌時相當感觸，趁巡唱空檔錄音，單是Volume 1已經橫跨九個月，很感謝聽眾給自己的支持。（陳順禎攝）

講到以前還是現在做歌較難，千嬅認為兩種難是不同的，現時做歌講求適應市場速度，擔心流量、受眾要求，創作要以市場需求作參考；但當年則純粹從音樂角度出發，向樂迷分享某種音樂風格，「而家係方便、快，以前講質感同內容嘅深度，都唔同嘅難度。」

至於是否即將在紅館開「30周年演唱會」，千嬅坦承是企劃一部份，但詳情留待下月再正式公布。最近粉絲回顧她出道30周年時，提到她所拍的《多功能老婆》，被問會否想再拍劇，千嬅則回應：「暫時真係冇，而家走到中年，我相信我自己人生要工作與生活平衡，而家好流行呢樣嘢，同埋小朋友開始大，要好似做朋友咁傾偈，我想陪佢多啲，其實我自己無形之中都開咗半退休mode，做自己想做嘅嘢，做專長嘅嘢。」

最近不少粉絲用《多功能老婆》的片段tag楊千嬅，千嬅看到歌分享露自己的人生故事，認為是少確幸，想不到自己作品給人這麼強烈的記憶。（陳順禎攝）

楊千嬅早前透露有睇《女神配對計劃》的剪輯片段，問她能否接受老公丁子高用節目中男士的攻勢去氹自己，她反而說：「相識嘅時候佢要氹嘅做晒，如果而家十幾廿年之後咁樣嚟氹我，我覺得好怪㗎件事，一定有啲原因，就唔好氹喇呢啲！唔好咁期待呢啲氹，你話小驚喜我OK，講到好似《女神配對計劃》咁大件事，咁大鑊嘅應該都驚驚地。」千嬅直言比起驚喜，老公反而在健康和中醫調理角度幫她最多，「我最近搬返嚟香港，我個仔返嚟香港讀書，我食飯見朋友，唔小心嗌咗杯凍咖啡，嗰個人真係好，個服務員就話，『嘩，你飲凍嘢呀？』跟住我望住佢，『（飲埋）今次啦，有啲熱呀出面』，佢話『哦』，我話『咁少冰啦，唔該。』佢搞到我都心虛埋，我直頭嗰吓醒一醒，但係飲嘢都要好小心。」

楊千嬅笑言，結婚多年不需要老公用猛烈攻勢氹自己，因為通常都有特別原因，例如做錯事。（Instagram：real_ting）

日前千嬅在社交平台自爆「問題天天都多」，問到最近是否有煩惱，她透露：「你唔覺得屋企好多嘢整咩？你都好多嘢搞啦每日，啲問題都要解決，我諗家庭主婦都有好多嘢要搞，要準備個仔返學都好多嘢，你都明㗎啦做家長，自身上面都係離不開身材管理、飲食均衡營養，作為一個新抱或者女，你又有父母嘅嘢要處理，都好多嘢嘅。」她指自己快更年期，兒子就青春期，大家都需要私人空間，所以狀態很完美，想傾的時候就傾、想靜的時候就靜，但老公就比較嘮叨：「佢而家同緊個仔去緊Summer camp，佢會隔空有時差都控制住我飲食，『唔好食咁多嘢喎！見到你小紅書張相有啲圓喎！』係窩心嘅，個丈夫結咗婚十幾年都仲咁留意你嘅形狀，你都要感恩，（有啲）望都唔望啦，哈哈哈！」