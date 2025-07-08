英皇新人黃峻熙重返校園報考DSE　19歲想專注工作暫不拍拖丨專訪

英皇新人黃峻熙（Heize Wong）出生於千禧世代，今年只有19歲，他坦承自己「讀書唔叻」中三已輟學轉修時裝設計，不過自小喜歡音樂，會聞歌起舞。為覓出路，黃峻𤋮想過參加ViuTV《全民造星》，可惜當時未滿18歲不合資格；之後選讀伍樂城音樂學校，並在校內歌唱比賽中奪得冠軍，從而獲英皇娛樂公司發掘，正式加入樂壇當歌手。

英皇新人黃峻𤋮今年只有19歲。（陳順禎 攝）

黃峻𤋮喜歡寫歌，曾想過做幕後音樂製作。（陳順禎 攝）

「因為我鍾意寫歌，最初係想做幕後音樂製作，但伍樂城先生覺得我唱歌OK，一年後參加比賽俾我贏咗，當時其中一位評判就係英皇高層，咁就俾咗一個機會我入行，所有嘢好快，之後冇再諗其他（造星）。」黃峻熙直言家人因此較放心，並決定報讀夜校進修報考DSE，完成中六課程。「我讀書唔係好叻，不過家人同公司都覺得中學畢業係基本，我都唔知讀得好唔好，但起碼畢咗業先，有咁嘅心態。」

黃峻𤋮以「ok」來形容家庭環境，幸運地做所有事都獲得家人的支持，他說：「暫時未有好大經濟壓力，佢哋（父母）覺得我開心就做，希望不久將來搵到錢可以俾家人，依家19歲正為未來舖路，等大家認識我。」問到會否為演藝路設一個期限，他說：「唔會set有限期俾自己，好睇緣份，我都講唔定，世事難料，其實我對演戲都有興趣，希望能多方面發展。」

黃峻𤋮直認讀書唔叻，中三曾輟學轉修時裝設計，最近決定重返夜校並報考DSE。（陳順禎 攝）

黃峻𤋮曾考慮參加《全民造星》，但因為未夠年紀，最後被英皇發掘簽約做歌手。（陳順禎 攝）

黃峻𤋮外型不俗，自己希望可作多方面發展。（陳順禎 攝）

黃峻𤋮坦承拍過三次拖，但暫時想專注事業。（陳順禎 攝）

熱愛音樂的黃峻𤋮亦有Busking經驗，偶像是周杰倫，作品有不同的曲風。而他第一首推出的新歌《拖多幾百天》，講述「戀人未滿友達以上」的暗戀好友的故事，原來他亦有跟歌曲相同的娙歷，他說：「想俾觀眾一種苦中帶甜嘅愛情感覺，我讀書時都同一個女仔日久生情，但當時大家都有拍拖，只係保持朋友關係，到大家分手後有一齊到，可惜最後都分開咗，呢個經歷係呢個首歌嘅啟蒙。因為老闆舒文最初俾我聽demo嘅時候，我就俾咗呢個題材佢，覺得好適合。」他亦坦白透露自己拍過3次拖，公司亦沒有明文規定不准拍拖，他說：「始終我仲細，好難一時間兼顧太多嘢，自問幾錫女友朋，一拍拖好投入。但依家工作忙，又要讀書，未必有時間分心，總之要自己自律有分寸。」

黃峻𤋮新歌《拖多幾百天》。

新歌講述暗戀好友的故事。