《西楚霸王》為「秦漢文脈影裡尋」開幕電影　梁琤蓋鳴暉均座上客

康樂及文化事務署（康文署）香港電影資料館（資料館）於6月28日至8月24日期間舉行「秦漢文脈影裡尋」放映節目，精選八部以秦、漢兩代為題材的電影包括《西楚霸王》（1994）（4K數碼版）、《秦俑》（1990）、《夢中人》（1986）、《神話》（2005）、《三國之見龍卸甲》（2008）、《關雲長》（2011）《赤壁》（2008）和《赤壁決戰天下》（2009），此放映節目為「中華文化節2025」節目之一。

「秦漢文脈影裡尋」放映節目開幕電影《西楚霸王》。(公關提供)

開幕電影《西楚霸王》。(公關提供)

日前資料館於香港文化中心大劇院放映「秦漢文脈影裡尋」開幕電影為《西楚霸王》（1994）（4K數碼版），此片導演冼杞然、動作指導江道海、攝影指導鄭兆強、演員杜少津和劉洵，以及藝人梁琤及蓋鳴暉均是座上客。梁琤於入場觀賞電影前表示：「我以前有看過這部《西楚霸王》，我覺得冼杞然導演有那種很超越常人的思想，因為這是一部接近30年的電影，當時的電影一般放映時間也只是90分鐘，但這部電影是接近180分鐘，近代電影120分鐘長度是很正常的事，所以他當時已經洞悉了未來電影的趨勢。」她續說：「我很喜歡戲裡呂良偉、鞏俐和關之琳之間那可歌可泣的愛情故事；而在當時要拍這種千軍萬馬場面，並不會像現時那麼方便，當時能夠拍到一部這麼成功的電影是很難得。」

蓋鳴暉表示當年在戲院看《西楚霸王》時覺得很震撼，幾位主要演員也做得很好，「西楚霸王是霸主，但他本身的下場並不是很好，他當中那種不畏崎嶇，排除萬難的精神是我們人生的履歷。」

《西楚霸王》導演冼杞然。(公關提供)

動作指導江道海、攝影指導鄭兆強、導演冼杞然、影評人登徒。(公關提供)

梁琤。(公關提供)

《西楚霸王》演員杜少津。(公關提供)

蓋鳴暉。(公關提供)

資料館在電影放映前特別鳴謝銀都機構有限公司把這部《西楚霸王》的菲林物料捐贈給他們，並授權把電影數碼化，令大家可以欣賞到這個精彩的版本。及後導演冼杞然、動作指導江道海和攝影指導鄭兆強一起在台上和大家分享，冼導演說：「作為電影界的一份子，我很開心可以拍攝這部《西楚霸王》，在30年前電腦特技還未流行，竟然以接近四千人拍出千軍萬馬的場面，是所有工作人員的心血，甚至乎可以說是用付出生命來完成成的一個作品，我們香港電影界可以被稱為東方荷里活，並不是浪得虛名。」香港電影金像獎得主攝影師鄭兆強表示：「很感恩可以參與這套電影的拍攝，當時大部份幕後工作人員也是來自香港，這部戲的美術、佈景和道具都做得很細緻，透過我們攝影師的鏡頭角度，令觀眾能懷緬當時的歷史。」動作指導江道海說：「我帶了四個香港人上去一起工作，很多謝當年的部隊對我們的支持，那時最少人出現的場面為500人，最多人的場面則有4000人，我們用了接近100,000人次去參與電影的拍攝，所有畫面都是真材實料。」

蓋鳴暉。(公關提供)

「秦漢文脈影裡尋」放映節目開幕電影《西楚霸王》。(公關提供)

梁琤。(公關提供)