意能之下劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

意能之下陸劇，有中麒作為執導，由代高政、何子怡領銜主演的一套以懸疑為題材的電視劇。此劇融合都市奇幻、懸疑解謎與喜劇等元素，劇情節奏緊湊並刺激！ 在劇中代高政一人分飾兩角，突破霸總形象，演繹窩囊廢逆襲，角色反轉成為劇中最大亮點！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員以及追劇日曆。

意能之下電視劇情大綱

高階時空術師羅劫（代高政 飾）的靈魂穿越到一個被視為廢柴的首富私生子阿浪（代高政 飾）身上，隨著異能的覺醒，他的戰鬥力迅速爆發，並獲得能化作時間懷錶的異能。為了揭開前身死亡的真相，他被迫捲入乾幫的權力鬥爭之中。而在追查原身死亡真相的過程中，他結識了正義感十足的警督葉思嘉（何子怡 飾）和戰鬥力驚人的神秘少女小七（範薇 飾 ），三人攜手對抗多方勢力的圍獵。而隨著劇情的推進，羅劫發現幕後黑手竟與神秘組織“虛懷一言”及未來即將來臨的浩劫息息相關。

意能之下播出時間｜最新追劇日曆

意能之下電視劇幾時播?意能之下一共有24集，由騰訊視頻播放，會員由7月2日起，每日中午12點更新2集，首更6集，SVIP每日搶先看一集。而非會員就由7月12日起，每日更新2集。

意能之下@Weibo

意能之下演員

代高政 飾 羅劫/阿浪

高階時空術師羅劫穿越到私生子阿浪身上，獲得能化作時間懷錶的異能。

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何子怡 飾 葉思嘉

正義感十足的警督，與阿浪攜手對抗多方勢力的圍獵。

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范薇 飾 小七

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王旭東 飾 羅恩