凍齡男神60歲舊愛一頭銀髮超搶鏡愈老愈靚 情路坎坷至今單身多年

鮮釀60歲的前TVB當家花旦邵美琪近年大量減產，過著養尊處優的生活，直至去年才有內地劇《錦衣夜行》播出。邵美琪多年來生活低調，甚少更新社交平台，最近相隔五年再回巢，目前正為TVB拍攝劇集《特勤女團》。日前邵美琪被內地粉絲捕獲在珠海開工，真實狀態令大批網民感驚訝！

邵美琪演活不少經典角色。（劇集截圖）

邵美琪和溫兆倫現身《萬千星輝頒獎典禮2024》擔任頒獎嘉賓。（資料圖片）

日前邵美琪在珠海開工期間，被粉絲在酒店捕獲，並將片段分享到小紅書，寫道：「TVB劇組在珠海華髮香山湖畔拍攝，有誰」。片中的邵美琪穿上綠色運動套裝，背著白色側孭袋，打扮隨性悠閒，身材依然Fit爆兼毫無走樣，染了一頭灰銀髮非常搶鏡。

邵美琪在珠海開工期間，被粉絲在酒店捕獲。（小紅書）

邵美琪打扮年輕。（小紅書）

身材依然Fit爆！（小紅書）

染了一頭灰銀髮，非常減齡。（小紅書）

不少網民見到邵美琪的近照，都大讚她保養得宜：「她的臉又精致小巧」、「好像瘦了」、「體態真好」、「緊緻的臉」、「還是這麼美」、「越老越美的存在」、「氣質還是穩穩的」、「狀態好好，還是這麼美」、「她年輕時真的挺美的」、「她短髮真的很好看！」。另外，有網民更大爆邵美琪的真實人品：「她人非常好的，二十年前在廣州機場跟她同坐一部電梯，是“火舞黃沙”劇組，我是機場實習生，我看她都看傻了，她還幫我按電梯，有外國客人問我路我都忘記回答，她還幫我回答，太喜歡她了！」

入行初期的邵美琪無論身材及樣貌都處於巔峰狀態。（視覺中國）

入行41年的邵美琪曾有過五段情入行初期，而最為人津津樂道的就是與鄭伊健合作《燃燒歲月》撻著，鄭伊健曾承諾照顧邵美琪一生一世，成為一時佳話，可惜戀情最終未能成正果。另外，邵美琪於2008年拍攝電影《機動部隊－同袍》認識年輕10歲的施祖男，2011年公開戀情，消息轟動娛樂圈。戀情被指女尊男卑，兩人最終4年後宣布分手，當時有傳男方多次偷食，遭邵美琪否認。不過分手後，邵美琪未有再公開戀情，一直單身至今。