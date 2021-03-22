師父有請｜賴慰玲記錯何雁詩生日勁大件事：死喇，佢喊呀！

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-03-22 18:30

由邵氏兄弟製作的清談節目《Master's Talk師父有請》近日播放的第七集，邀請到蔡思貝、賴慰玲（Winki）及何雁詩（Stephanie）擔任嘉賓，一眾好姊妹聚在一起當然是以「好閨密」為主題，她們成為閨密是自自然然走在一起，名字想了很久，最終在眾多建議中選了「SIXTERS」這個名字，除了三女外，還有陳瀅、吳嘉熙及陳嘉寶。

《Master's Talk師父有請》近日播放的第七集，邀請到蔡思貝、賴慰玲（Winki）及何雁詩（Stephanie）擔任嘉賓。

主持之一的麥玲玲表示自己經常在內地工作，內地有一句網上流傳金句「防火、防盜、防閨密」，為何會有這一句出現，是因為內地女生認為女生之間容易比較，很難會有真心朋友，因此林盛斌（Bob）現場測試她們的熟悉程度，考驗姊妹們能否說出對方的星座，豈料她們說不出大家的星座，現場大家也大笑起來。

提到Stephanie的生日日期，Winki急住搶答：「9月17日！」，信心十足的Winki原來是猜錯了，Stephanie生日是11月2日，相差甚遠，Stephanie笑到狂飆眼淚，Winki說：「死喇，佢喊呀！」 另外「SIXTERS」六位女生擁有不同的性格，如要說蔡思貝完全屬於感性，何雁詩是隨性，Winki是率性，比較簡單直接，至於陳瀅是知性有腦、吳嘉熙野性，最後陳嘉寶是理性，因此每次討論同一件事有不同的看法的時候也從來不會比較，蔡思貝表示跟陳瀅一齊候選「最佳女主角」，同樣站在入圍的記者會的台上，感到非常開心，直至接近頒獎禮時，她決定邀請好姊妹出手幫忙出Post呼籲大家投票，連陳瀅都照樣一齊直播拉票，蔡思貝：「佢係好無私，我覺得呢份友情已經賺咗！」

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