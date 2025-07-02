娛圈賢妻冷靜處理老公出軌　誇過婚姻危機慶祝玉婚唔花巧一切從簡

現年56歲的伍詠薇（伍姑娘）一向大情大性，曾大方原諒老公練海棠出軌，二人跨過難關後感情更勝從前。日前是伍姑娘與練海棠的結婚26周年紀念，伍姑娘昨日（1日）在社交平台罕曬夫妻合照，寫道：「不經不覺26載的超友誼關係😊⋯⋯互相感謝🤝🙏🏻平淡是福🙌🏻🙏🏻待續⋯⋯🌹」。

長腿！（IG@christineng）

伍姑娘Keep得好。（IG@christineng）

伍姑娘和老公慶祝玉婚沒有出埠旅行、沒有收大束鮮花，只簡簡單單吃了一頓晚餐。相片可見，伍姑娘輕輕托腮，老公則搭著她的肩膀，夫妻笑容一致，十分恩愛。桌上有一個小小蛋糕，碟上寫著「Happy Anniversary」，不浮誇，但感覺超浪漫。另外，他們又約友人一齊飲紅酒慶祝，一班圈中好友黎芷珊、周汶錡、黃依汶、陳山聰等均留言送上祝福。

二人笑容一致，慶祝節目簡單但浪漫。（IG@christineng）

Happy Anniversary，玉婚快樂！（IG@christineng）

還約友人飲紅酒慶祝。（IG@christineng）

伍姑娘素顏都好索。（IG@christineng）

在1989年參選亞姐奪得「最上鏡小姐」後入行，翌年年僅21歲的她與年長31歲的翁江培結婚，但婚後13日，翁江培因心臟病發在深圳離世。其後伍姑娘在黎姿介紹下認識廣告界名人練海棠，兩人拍拖8個月就結婚，自1999年至今已26年，但兩人的婚姻亦曾經歷過危機，練海棠在2010年被影到與一名女子享受燭光晚餐，兩人更被影到手拖手，表現親密，但伍姑娘就表示信任老公，又指自己很幸福。

伍詠薇在1989年參選亞姐奪得「最上鏡小姐」。（影片截圖）

伍姑娘與練海棠當年在黎姿介紹下認識，一個月後伍姑娘已提出結婚。（資料圖片）

不過2016年練海棠「偷食」被傳媒全紀錄，練海棠與一名長髮女子在車廂密會兩個鐘，引來大批傳媒追訪，事後伍姑娘不但原諒老公，更代夫鞠躬道歉，她曾在接受訪問時憶述當時得知消息後異常冷靜：「當年我老公曳曳，被記者捉個正着，當時我係要出外景拍嘢，有記者Send咗WhatsApp畀我，仲有啲相，問我有咩回應，我就回應佢『你啱啱Send畀我，我先知嘅，我都要出去做嘢，到時候再回應啦，等我處理吓先。』」

伍姑娘與練海棠結婚25年，練海棠曾兩度被爆偷食，但伍姑娘都選擇包容，並一同面對。（資料圖片）

2016年練海棠「偷食」被傳媒全紀錄，練海棠與一名長髮女子在車廂密會兩個鐘，引來大批傳媒追訪。（伍詠薇Facebook）

事後伍姑娘不但原諒老公，更代夫鞠躬道歉。（IG@christineng）

伍姑娘指當時收線後，望望睡在身邊的老公，輕輕拍醒他說道：「我叫佢『慢慢起身，唔使驚，而家講啲嘢畀你聽，有記者影到你同女仔一齊喺架車度......』佢聽到即刻彈起身，我話『唔使驚，冷靜啲，我陣間出去做嘢，唔好影響我情緒，啲相影到，唔緊要，兩公婆閂埋門解決問題先，你坦白同我講發生咩事，出到去就由我去回應。』咁我問佢有咩想講，佢話對唔住，話我忽略咗佢，係嘅，因為我擺咗好多時間喺事業上。好喇，等我做完嘢返嚟再慢慢傾，我返到屋企，放鬆晒成個人，坐定定，佢梗係唔知點樣啦，我都叫佢放鬆啲，我承認係少咗陪佢，我真心同佢講呢番說話，我問佢對我有咩感覺先，如果你想分開，就同我分開，如果想再試吓就一齊，所以當時我哋好自然就圓滿解決咗。」

伍詠薇回憶當年得知老公出軌時異常冷靜。（影片截圖）

當年伍姑娘代夫向公眾道歉引來外界討論，指她縱容老公出軌，但她當時就解釋指老公是自己揀，又表示檢討自己有無錯，認為自己都有問題，最後選擇包容對方，兩人跨過難關後感情更勝從前，去年更到澳門staycation慶祝銀婚紀念！

兩人跨過難關。（IG@christineng）