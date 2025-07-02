前華姐冠軍離巢後大解放壓板曬迫爆上圍　曾戀上位小生陷五角戀

現年31歲的余思霆（Stitch）在2017年參選華姐奪得冠軍後，加入TVB發展，因在旅遊節目中大騷好身材而深受網民喜愛！去年年底余思霆低調宣布離巢，並回到家鄉台灣發展，日前她就到訪花蓮著名景點清水斷崖，出海大玩直立板（Stand-Up Paddling），她在IG大曬靚相，並寫道：「暑假來啦，你們準備好了嗎？」

余思霆（Stitch）在2017年參選華姐奪得冠軍後，加入TVB發展。（IG＠yutingting94）

因在旅遊節目中大騷好身材而深受網民喜愛。（IG@yutingting94）

長腿！（IG＠yutingting94）

Bikini。（IG＠yutingting94）

Bikini。（IG＠yutingting94）

滑水。（IG＠yutingting94）

余思霆同陳婉衡在TVB節目《濠玩夏水禮2024》中大騷好身材。（IG＠yutingting94）

非常吸睛！（IG＠yutingting94）

搶鏡！（IG＠yutingting94）

擔任簡淑兒姊妹團。（IG＠yutingting94）

擔任簡淑兒姊妹團。（IG＠yutingting94）

相中所見，身穿黑色比堅尼的余思霆，先是慵懶地躺在衝浪板上，以無人機高炒拍攝，盡騷零贅肉身材，之後又分別跪及趴在衝浪板上，大騷小蠻腰及澎湃上圍，畫面相當香艷！在台灣花蓮出生長大的余思霆，13歲隨家人移民美國紐約生活，2017年代表紐約參加《國際中華小姐競選》奪得冠軍後加入TVB。由於余思霆廣東話不算流利，所以拍劇機會不多，主力拍攝旅遊節目，亦因在節目中大曬火辣身材而成功俘虜不少粉絲！

高炒！（IG＠yutingting94）

Fit！（IG＠yutingting94）

Fit！（IG＠yutingting94）

畫面香艷！（IG＠yutingting94）

2017年代表紐約參加《國際中華小姐競選》奪得冠軍後加入TVB。（資料圖片）

身材出眾。（影片截圖）

余思霆出海滑水。（IG＠yutingting94）

搶鏡！（IG＠yutingting94）

余思霆曾與天堂鳥成員歐喬鋒（Tyrese）拍拖，但2018年傳出林欣彤（Mag）介入戀情，同年6月余思霆宣布與Tyrese分手，並否認有第三者，但有指余思霆背着Tyrese暗撻因拍攝劇集《好日子》而結緣的朱敏瀚（Brian），朱敏瀚原本有一位拍拖多年的圈外女友，而當時余思霆就與Tyrese拍拖，有傳兩人當時各自背住另一半偷食，加上牽涉到林欣彤，即傳出原來這段是五角戀關係。2019年5月余思霆與朱敏瀚被影到同遊日本，其後兩人大方承認戀情，2020年10月余思霆被安排到台灣拍攝旅遊節目，但因疫情關係一直長留當地，與男友聚少離多，最終兩人因長期分隔兩地，在2022年7月宣布分手。

余思霆曾與天堂鳥成員歐喬鋒（Tyrese）拍拖。（IG＠yutingting94）

余思霆與朱敏瀚（Brian）因拍攝劇集《好日子》而撻着。（視覺中國）

好身材。（IG＠yutingting94）

性感。（IG＠yutingting94）

性感。（IG@yutingting94）

余思霆和陳婉衡齊齊曬比堅尼照宣傳《濠玩夏水禮》。（IG/@yutingting94）

余思霆和陳婉衡齊齊曬比堅尼照宣傳《濠玩夏水禮》。（IG/@yutingting94）

余思霆拍片介紹沐浴露，畫面香艷又震撼。（IG@yutingting94）

余思霆拍片介紹沐浴露，畫面香艷又震撼。（IG@yutingting94）