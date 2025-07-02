湯令山「戰士論」出土望復合　網民戥舊愛Moon Tang慘女方親回應

創作歌手Gareth. T（湯令山）新歌MV《用背脊唱情歌》推出短短三周，於YouTube已衝破200萬次點擊，昨天（1日）湯令山聯同53名裸男在旺角朗豪坊，齊齊裸上身奇招宣傳新歌引起熱議。說起湯令山，外界想起的必定是他與前歌手女友Moon Tang（鄧凱文）的兩年情，《用背脊唱情歌》推出後亦令網民猜測湯令山未忘舊愛。2023年兩人宣告分手，各自推出《let me know》、《趁你旅行時搬走》等失戀慘情歌，掀起兩人分手後借音樂隔空對話的猜測。其中Moon Tang推出的《趁你旅行時搬走》歌詞提到，女方趁男方到北歐旅行時偷偷搬走，令人不禁猜測是否她與湯令山分手真實情況。近日有網民於Threads分享2023年6月兩人共同接受的一篇媒體訪問，Moon Tang提到與湯令山相處細節，疑似找出Moon Tang狠斷兩年情原因，令網民更為同情女方。

Gareth. T（湯令山）新歌MV《用背脊唱情歌》推出短短三周，於YouTube已達203萬次點擊，榮升音樂發燒影片排行首位。（YouTube圖片）

昨天（1日）湯令山聯同53名裸男在旺角朗豪坊，齊齊裸上身奇招宣傳新歌引起熱議。新歌《用背脊唱情歌》推出後令網民猜測湯令山未忘舊愛Moon Tang（鄧凱文）。（鄺鈺瑩 攝）

報道中問到「對方跟你說過最難忘的說話」，Moon Tang抱怨湯令山不夠細心體貼，並透露湯令山曾對她說，不想將她培養成公主，需要訓練她成勇士；而湯令山則指香港太多公主，不需要更多，故要將Moon Tang訓練個性獨立的戰士，不需要太浪漫，更指Moon Tang已差不多畢業。此外Moon Tang抱怨湯令山對她說話太猖狂直接，比起女朋友，更把她當男生對待，明言有時想揍湯令山，並指自己是「女子」朋友，而非「女朋友」。

Moon Tang曾接受訪問抱怨湯令山不夠細心體貼，又曾對她說，不想將她培養成公主，需要訓練她成勇士。（IG圖片）

湯令山與Moon Tang屬同一音樂公司，兩人均才華洋溢，曾被稱為新一代樂壇的金童玉女。（IG圖片）

昨日（1日）湯令山在朗豪坊接受訪問，直認未忘舊愛Moon tang，他指：「係，我比較長情，呢份作品係學習放下，（復合）都係順其自然，隨緣。」（鄺鈺瑩攝）

湯令山「戰士論」被網民貼堂，在Threads引起網民熱議，不足一日已獲近8000心心。發文網友為Moon Tang戥不值指：「Moon Tang 成為戰士嗰日 就代表佢已經獨立到 唔再需要你係佢身邊喇 GarethT 你明唔明呀？」

有網民認同道：「從來女仔喺適當嘅時候的確係可以成為勇士，但唔代表佢想你將佢當做勇士喎 有邊個唔想俾人寵㗎？佢而家做緊嘅嘢，其實令個女仔都幾尷尬」、「最X憎啲人一齊個陣唔珍惜，分左又懶深情，仲寫歌。X啦咁係情緒勒索，人哋好獨立唔洗要你啦」、「通常分手之後先話我好掛住你呀」、「唔怪得趁你旅行時搬走」。有網民則支持男性，「正面少少要求女朋友獨立自強 又俾人話『佢獨立左就唔需要你』咁男人成日被要求獨立又點解要搵女人？」

湯令山與Moon Tang已分手兩年。（網上圖片）

SIS樂印姊妹成員駱胤鳴有所啓發，發文談到曾被前度訓練成戰士，並多謝老公將她寵成公主，「多謝我老公話我知，我值得被人當成公主對待，我唔係戰士，就算有時我要成為戰士，我都唔係一個人，佢會陪我成為戰士。」

當事人Moon Tang日前於Threads回覆湯令山最新「未忘舊愛」訪問，她以「一口一」回應帖文，似乎頗為無奈。

湯令山和Moon Tang於2023年一同接受訪問的舊報道被網民翻出，在Threads引起熱議。（Threads圖片）

網民反應不一。（Threads圖片）

SIS樂印姊妹成員駱胤鳴發文談到曾被前度訓練成戰士。（Threads圖片）