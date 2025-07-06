黃宗澤專訪｜初入行白紙一張被罵戲屎阻收工：成碌木咁俾武指寸

講起黃宗澤（Bosco），大家都會記得他與張栢芝所拍的一個經典檸檬茶廣告，當時只有18歲的他，被星探發掘，原以為他會趁機殺入娛樂圈，但他堅持先讀完中七，畢業後經古天樂經理人介紹加入TVB，入行至今25年，黃宗澤的星途看似順遂，但當中也經歷不少辛酸。日前接受《香港01》專訪時，黃宗澤分享了初入行時的種種經歷，試過被導演罵戲屎，又試過被武指寸阻人收工，甚至還一度辛苦到在化妝間崩潰落淚，但慶幸一路遇到不同前輩，令他可以不斷問、不斷吸收；由當年對拍戲白紙一張的黃毛小子，到如今成為紅遍中、港的「大灣區最喜愛TVB男主角」，只能說五個字:「成功非僥倖」。另外，黃宗澤還笑談在《2008年度十大勁歌金曲頒獎典禮》與陳奕迅（Eason）合唱《K歌之王》的經典一役，剖白當年做歌手非自願。



Hair : Kel Fung @ HH hair.nail

Make Up : Louis TR造型

場地：西雅圖屋（一門町市場）@荃新天地2期

黃宗澤在新劇《執法者們》飾演高級督察「周俊傑」，在追查犯罪集團首腦戴祖福的過程中，經歷了摯愛犧牲和同僚背叛的多重打擊。（IG@boscomine）

黃宗澤日前接受《香港01》專訪，分享入行25年的各種點滴。（陳順禎攝）

18歲拍檸檬茶廣告 獲古天樂經理人介紹加入TVB

回想當年18歲被星探發掘去拍檸檬茶廣告，黃宗澤笑言最初還以為是詐騙，但對方鍥而不捨地找他，最後他在媽咪陪同下上去簽約，除了記得要為廣告拍攝剪了一頭Skin Head外，最令他難忘的便是見到張栢芝的神顏，笑言：「簡直驚為天人，哪有那麼漂亮的。」

拍完檸檬茶廣告後，黃宗澤沒有順勢殺入娛樂圈，而是堅持要先完成中七學業，其後經契媽介紹認識到古天樂經理人Ronnie，對方推薦他加入TVB，從此正式展開其演藝之路。

黃宗澤當年18歲被星探發掘去拍檸檬茶廣告。（IG@boscomine）

黃宗澤大讚張栢芝靚女。（廣告截圖）

初入行做主持口窒窒

在旁人眼中，黃宗澤的星途一帆風順，他也托賴自己一直獲得不少機會，但其實這一路走來也經歷許多不為人知的辛酸。入行初期，他除了做一些劇集的跑龍套，還被安排擔任主持工作，包括曾主持《直check電視城》和《非常音樂空間》等節目。回憶起初次接觸主持工作經歷，黃宗澤自爆當年瘀事，他最記得第一次錄影《非常音樂空間》，雖然事前已背好資料，可是錄影時卻完全說不出來，「那時還沒有提詞機，而且第一張，緊張到口窒窒，編審跟我說，第一次就原諒你，不要再有下一次說看你是新人，下次不要再這樣。」自此，黃宗澤不斷練習，加上開始累積了經驗，口才也逐漸提升。

黃宗澤當年擔任《直check電視城》小記者採訪劇集宣傳活動，訪問林峯。（《直check電視城》節目截圖）

黃宗澤自爆做主持瘀事。（《非常音樂空間》截圖）

首次拍劇白紙一張 幸獲吳鎮宇教導

經過約兩年的主持生涯磨練後，黃宗澤迎來拍劇機會，但對於沒有上過藝員訓練班，在戲劇方面等同白紙一樣的黃宗澤來說，無疑是一大挑戰，但他不怕面懵，不懂就問，他形容自己像一塊海綿，一邊拍、一邊問，一邊吸收，亦慶幸演藝路上遇到不同的好前輩，「我很幸運，第一套劇集（《衝上雲霄》）就遇上鎮宇哥（吳鎮宇），他真的會教你做戲是怎麼一回事，又會教你寫人物小傳，就是根據角色已知的經歷，像寫作文一樣構建角色的背景，我以前的劇本，背面總是寫滿筆記。當然，很多的第一次通常都會『瀨嘢』，我也有被導演和監製罵，就是說你演得不好，但他們很溫和的。」

黃宗澤第一套劇集便遇到吳鎮宇，從對方身上獲益良多。（陳順禎攝）

黃宗澤表示遇上吳鎮宇令他發現做戲原來是那麼有趣。（《衝上雲霄》劇集截圖）

得姜大衛、劉松仁指點助開竅

不過拍完《衝上雲霄》後，黃宗澤又遇上另一個難題，他和吳卓羲接拍了《英雄、刀、少年》，但首次接拍清裝武俠劇令他內心忐忑：「大佬，打？（同劇）吳卓羲就說舞蹈員出身，較快上手，但我真的完全不懂，沒有學過跳舞，也沒有學過武術，『成碌木咁』被武指寸，罵你不要阻礙收工，那麼遲鈍，這小小動作都做不好。」但黃宗澤沒因此氣餒，反而激發出他的潛能。

黃宗澤憶述拍攝其首套清裝武俠劇《英雄、刀、少年》時內心忐忑，因完全不懂怎樣打。（陳順禎攝）

黃宗澤自爆當時被武指罵『成碌木咁』，這小小動作都做不好。（《英雄、刀、少年》截圖）

不久，黃宗澤迎來他首套男一作《我師傅是黃飛鴻》，碰巧又是武打劇，同劇還集劉家勇和姜大衛（John哥）等前輩，每位都擁武術功底，絕佳偷師機會在前，黃宗澤厚著面皮不斷請教、不斷練，「劇中我和John哥飾演父子，我記得每日開工都問他很多問題，他還笑說：『這個小子那麼多問題』，但他見我不怕面懵，想問就問，所以很樂意解答。」

再有就是「松哥」劉松仁，黃宗澤形容對方是「戲痴」，除了演技好外，還會教對手用什麼方法去演，效果會更好，「他教我很多，他說作為一個演員要懂得燈位、機位、鏡頭，如果不懂怎麼拍攝。我記得那時我們在深圳拍劇，他跟我說，不要劇本寫什麼，你就演什麼，一個對白可以有很多方法和態度演繹出來，即時令我開竅。」

黃宗澤與姜大衛合作《我師傅是黃飛鴻》時，不斷請教對方。（《我師傅係黃飛鴻》截圖）

黃宗澤從劉松仁身上獲益良多，令他開竅。（《摘星之旅》截圖）

受力捧成為「奧運六星」

黃宗澤很快受到無綫力捧，當時還同林峯、吳卓羲、陳健鋒、馬國明及黎諾懿組成「奧運六星」，至今成為經典。黃宗澤笑指是TVB前藝員部經理芭姐（蕭笑鳴）欽點，當時完全不知發生什麼事，也沒有得「Say No」，經理人叫你去做就做。笑指被網民發現他當年偷望其他人舞步及一直甩拍子，黃宗澤聞言哈哈大笑：「因為真的完全不懂。（自己敢不敢再看？）敢！但不想看，不想笑自己。當時真的很忙，拍劇日接夜、夜接日，還要擠出時間拍攝這些，沒停過，整個人是沒靈魂的。」

當年（左起）黎諾懿、黃宗澤、吳卓羲、林峯、陳健鋒和馬國明組成「奧運六星」。（視覺中國）

這幕眾人「各有各跳」成為經典。（《Mayanne小喇叭》截圖）

曾連續開工十幾日沒睡：試過辛苦到喊

回望在TVB打拼的日子，黃宗澤坦言的確很辛苦，對於連續十幾天沒得睡，他認為每天只睡得一、兩個小時更難頂，回家洗完澡躺在床上半小時或一個小時又要起來，這情況是持續了十幾年，笑言還練到可以邊開車邊化妝，黃宗澤回憶道：「我真的試過辛苦到哭，記得有次開車回公司時已感覺暈乎乎，於是我打電話給PA說讓我休息一小時，PA真的準時一小時後打給我，問我行不行，多沒人性！我還記得在走廊時，有服裝同事跟我迎面走過來，當時我看到對方已經是一個半人。然後我去到化妝間，突然很暈，直接按著鏡子問自己：『我為什麼要這麼辛苦？』然後哭了出來。當時阿佘（佘詩曼）經過都嚇一跳，說我是不是神經病，快回家休息。但我暈到想走都走不到，直接去休息室睡了三個小時，然後覺得身體狀況又可以便繼續拍攝，我都不知道自己當時哪來的毅力，但這密集式工作又能激發你潛能。」

黃宗澤自爆曾辛苦到按著化妝間的鏡子問自己「我為什麼要這麼辛苦？」然後哭了出來。（陳順禎攝）

不過黃宗澤亦言雖然在TVB的日子辛苦，但是很享受，每套劇集在他演藝路上給予不同的養分。（陳順禎攝）

做歌手非自願：哪有得Say No

除了演員身分外，黃宗澤也曾被安排簽約唱片成為歌手，對此他笑笑口說：「我都是『受人二分四』，樂小姐叫你去唱哪有得Say No。」黃宗澤回憶當時一邊拍劇，又要兼顧出唱片做歌手，連舞都未有時間排練就突然要拍MV，一點都不容易，「那時我覺得唱一下主題曲沒什麼所謂，突然間叫我簽唱片公司當歌手，我都『吓』了一聲，學跳舞都是初入TVB時，給你多個表演技能而去學，不是專業。大家常說那首《Hey boy》，我排舞只是排了兩次，接著就說拍MV。還有一首MV（《越過高山越過谷》）在中環街頭拍攝，我根本沒時間排舞，即場跟High King學，即場跳，即場拍。」黃宗澤自言不是要反駁，但當年真的忙到連睡覺時間都沒有，沒受過唱歌、跳舞訓練，全靠打「天才波」，所以是好還是不好，觀眾懂得分辨。

黃宗澤說這首《Hey boy》MV，他排舞只是排了兩次，接著就說拍MV。（《Hey boy》MV截圖）

這首《越過高山越過谷》的MV更是即場學、即場跳。（《越過高山越過谷》 MV截圖）

爆林峯「表櫈」表到腰痛

因此，黃宗澤很佩服可以放下手頭所有工作，專心去排練演唱會的人，就如好兄弟林峯，為個唱專心排練兩個月，所以值得被讚好看。黃宗澤因拍劇錯過好兄弟演唱會，但原來他早已欣賞過對方「表櫈」絕技，他笑言：「因為他跟我和吳卓羲是同一個健身教練，有次去健身遇到他，他說腰痛，我和吳卓羲即取笑他，叫他不要整天在『表櫈』，表得多，所以就弄傷條腰。」

黃宗澤爆好兄弟林峯「表櫈」表到腰痛，被他和吳卓羲取笑。（IG@boscomine）

笑談與陳奕迅合唱《K歌之王》黑歷史

而黃宗澤歌手生涯中的「代表作」，一定少不了在《2008十大勁歌金曲頒獎典禮上》，與陳奕迅合唱《K歌之王》，片段至今在網絡上仍然「老是上出現」。黃宗澤笑指不知為何，當時在現場已經有預感被陳奕迅抽中，作為當年樂壇新人的他，見到對方已緊張到雙腳發抖，「我又不是專業歌手，當時的台mon距離超遠，已經聽不清楚；而且同Eason合唱，唱得難聽是一定的，在Eason面前有誰會唱得好聽。」

與陳奕迅合作《K歌之王》，成為黃宗澤歌手身涯中的「代表作」。（《2008年度十大勁歌金曲頒獎典禮》截圖）

黃宗澤直言當時緊張到雙腳發抖。（《2008年度十大勁歌金曲頒獎典禮》截圖）

雖然外界看似這成為了黃宗澤的黑歷史，但他卻不介意，而且感覺還得益了，為他帶來廣告機會，「廣告裡面翻唱了這首歌，還改了歌啊自嘲，出來反應又很好，有什麼是厲害過自己笑自己。」但問到若有機會再與陳奕迅合唱《K歌之王》時，可有膽量再挑戰？他直言：「打死都不要，黐線！現在我連唱歌都不願意，還叫我跟Eason合唱。」

黃宗澤笑言打死都不再與陳奕迅再合唱。（陳順禎攝）

歌手經歷致錄音室恐懼症：我要揸住碌棍入去

黃宗澤說有朋友為他平反，說他平時去卡拉OK唱一些重金屬和搖滾歌曲很厲害，但黃宗澤無奈說：「但公司沒有派過這類歌曲給我唱，全部都是情歌，我是喜歡很爆炸那種。還有這個歌手的經歷，都令我對錄音室產生恐懼，所以我每次進去錄音室都有一個很奇怪的小習慣，就是要揸住一支棍，讓自己有Rock and roll的感覺，這樣感覺會比較良好。而且那個恐懼症是你進去後，不知道手該放在哪裡，環境又靜，跟去卡拉OK不同，唱卡拉OK你在唱歌，別人可以旁邊在猜枚，但錄音室聽到自己的聲音很清楚。」

黃宗澤直言歌手經歷令他有一點錄音室恐懼症。（陳順禎攝）

黃宗澤原來拿手唱一些重金屬和搖滾歌曲。（《鄧智偉平行回憶演唱會》截圖）

近年，黃宗澤成功躋身內地市場，且發展不俗，雖然內地競爭大，但他覺得只要用心演，大家就會看到和得到認同。黃宗澤直言從來不會想一定要是男一、男二，只要劇本、角色好，就算只是客串也無所謂，甚至不收片酬也可以；相反，如果劇本不行的，給他多少片酬也不去，「有人試過叫我去客串一個角色，我說我沒檔期，但對方就說你只要在這個拍攝週期裡來幾天就可以，其他替身幫你拍，我聽完更加不去，就算對方說給男主角片酬我，我都沒答應。」

黃宗澤近年成功躋身內地市場，他覺得雖然內地競爭大，但只要用心演，大家就會看到和得到認同。（陳順禎攝）