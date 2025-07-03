DJ女神樂宜大爆有「娛圈男神」性伴侶　爆床事不濟三大缺點中兩樣

「DJ女神」樂宜（Lokyii）樣靚身材正，身邊自然不乏追求者。日前她在YouTube頻道「The Love Boss」中與兩位女主持大談女性心事。當中講到SP話題時，樂宜就大爆自己不會「暈船」，對於可以拍拖的男性及不能夠拍拖的男性分得清晰，更大爆自己曾有SP（只有性關係的伴侶）。



樂宜。（IG@lok_lokyii）

樂宜續說：「可能細個唔識，但係而家大個，咁你會知道呢個男仔係啱唔啱自己拍拖。」女主持又說：「佢好識睇人，將唔認真嘅直接變做SP，唔拍拖！」樂宜說：「咁緊要？呢個唔係常識嚟嘅咩？通常一睇個男仔，通常靚仔都花心。你都唔會相信佢，你會驚㗎嘛。」女主持問：「咁你現任靚唔靚仔？」樂宜一邊笑一邊回答：「一般般啦，過得去就算啦。」

樂宜大談女性心事，爆完有SP仲透露係娛中人。（截圖）

樂宜大談女性心事，爆完有SP仲透露係娛中人。（截圖）

樂宜大談女性心事，爆完有SP仲透露係娛中人。（截圖）

樂宜。（IG@lok_lokyii）

女主持又問：「即係你嘅SP屬於男神吸別！」樂宜：「係。」另一主持又問：「娛樂圈？」樂宜回答：「都有啲係圈中嘅，有啲就唔⋯⋯」女主持說：「有啲？！」樂宜續說：「有啲就唔係圈中嘅，但係外表OK囉。我OK唔知你哋O唔OK，但係我覺得幾靚仔。」

樂宜好性感。(樂宜IG)

樂宜曾上節目大爆前度男友渣男行徑。（截圖）

女主持問樂宜的SP「出唔出名」，樂宜回答：「都出出哋，我覺得，還好。」女主持：「body靚唔靚？」樂宜：「麻麻哋。」女主持：「英文名？有幾多個字？」樂宜表示驚慌，喝了一啖酒，想了一想就回答：「5個之內。」女主持講了一個名之後，眾人就笑了起來。樂宜透露，他是唱歌的，也沒有自己作歌。

樂宜大談女性心事，爆完有SP仲透露係娛中人。（截圖）

Alan Walker的騷由DJ Lokyii（樂宜）打頭陣。

之後，樂宜更大爆「娛圈SP」的細節，暗示他有身體上的不足。「我真係夠膽同佢講。呢個就kam好多，過程做啲奇怪行為，一係就身體有啲變化令到人哋唔滿意。一係你就太細，一係你就太快，太軟啦。」女主持問：「3樣中晒？」樂宜回答：「中兩樣！」樂宜又表示，就算「他」的性能力不濟，但因為外表吸引，還是會接受下一次「約會」：「起碼10次啦！J個樣」

樂宜大談女性心事，爆完有SP仲透露係娛中人。（截圖）

菲林相機上的圖案由樂宜設計，身為貓奴的她本身養了四隻貓，所以以「主子」作為設計概念。（陳順禎攝）

樂宜。（IG@lok_lokyii）