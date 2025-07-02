《晴朗》PA蔓兒被炒澄清與盧覓雪無關　商台工作7年人工仍是X字頭

在商台節目《在晴朗的一天出發》任幕後的商台PA蔓兒，上周上班時突然被通知即時解僱，由於離職日子正是《晴朗》主持盧覓雪爆出惹火言論的翌日，指姜濤墮海事件「智商有問題」，事件惹起大眾揣測。有網民留言指蔓兒分享多張離職合照都沒有跟《晴朗》三位節目主持林海峰、盧覓雪和阮子健一齊影，「唔會係佢地交你出去卦？」，蔓兒回覆：「星期五Michelle（盧覓雪）無返，阿Jan節目完又已經走咗！我又掛住返屋企換衫」。

商台PA蔓兒日前突然被炒，事件令人聯想是否與盧覓雪失言有關。（IG@hahamanyu）

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蔓兒昨晚（1日）開IG Live開腔親自回應，她多次表示被炒與盧覓雪一事無關：「其實嗰啲說法都係講嗰啲人力資源調配嘅問題，我再講一次，唔關上星期《晴朗》發生嘅事，大家都係被動嘅一方，同埋我聽日（即今日）都約咗佢哋食飯，所以冇嘢。」

另外，她亦主動提到連登有帖文，指她曾「狙擊姜B」，她說：「我想講我threads都有個post，姜B出事嗰日我係有講，希望大家建立自己，唔需要攻擊其他人。我冇話鍾意唔鍾意，咁你咪睇自己鍾意嘅嘢囉，正如我鍾意Gareth（#湯令山）我咪睇Gareth囉，我唔需要睇啲我唔鍾意嘅嘢。或者啲人咁樣發洩，但我唔鍾意。時間有限，我只會擺時間喺自己鍾意嘅嘢度。我唔鍾意嘥時間喺唔鍾意嘅嘢度。」

蔓兒昨晚（1日）開IG Live開腔親自回應。（IG@hahamanyu）

蔓兒澄清被炒唔關上星期《晴朗》發生嘅事，大家都係被動嘅一方。（IG@hahamanyu）

蔓兒透露她在商台工作七年，人工仍在「一字頭」，又指就算工作十年的幕後同事，人工大多亦不過二字頭。（IG@hahamanyu）

蔓兒透露收大信封當日，自己如常做節目，二台秘書通知說「校長」找她已心知不妙，當收到「大信封」發現原來沒有信封，只得一張紙及兩張支票，她說：「長期服務、即日通知及補一個月薪金，啲數好和味，當時有啲sad，但只要你望一望兩張cheque，雖然我喺商台嘅人工真係非常低，但係當你乘以咁上下年份，再加呢樣嗰樣，其實都係唔錯嘅。」人工非常低即有幾低？蔓兒透露她在商台工作七年，人工仍在「一字頭」，又指就算工作十年的幕後同事，人工大多亦不過二字頭。

她透露已訂下周三機票去日本東京旅行，並謂：「有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場，其實冇話冇咗邊個唔得嘅，同樣地都冇話冇咗份工唔得嘅。正所謂冇老公都得啦，單身一輩子，最緊要有錢錢。我而家有錢錢。本身返工都係為錢錢。我而家有錢錢就唔使返工喇。」

收到「大信封」發現原來沒有信封，只得一張紙及兩張支票。（IG@hahamanyu）

變失業KOL即走追星。（IG@hahamanyu）

蔓兒今日（2日）在IG分享與《晴朗》監製、盧覓雪和阮子健食飯的相片，寫道：「無咗蔓兒太陽照常升起，晴朗照常出發！話晒湊咗你哋咁多年，幾個大個仔大個女都係時候要獨立㗎啦！蔓兒而家終於可以un un 腳安享退休生活。話説今日好潮嘅盧覓雪請食潮嘢，跟住自助餐KOL張部長就話下次請食buffet！阮子健未諗之後請食咩，不過送咗盒『前男友超後悔吸睛面膜』畀我，寓意深長，果然係文人。#你哋每朝繼續努力奮鬥加油#蔓兒有時早起或者未瞓都可能聽吓嘅。」

蔓兒約《晴朗》監製張部長、盧覓雪和阮子健食飯。（IG@hahamanyu）

姜濤被盧覓雪喺節目上話墮海事件「智商有問題」。（資料圖片）