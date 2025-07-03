守誠者劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

守誠者陸劇，有陳文強、馬焱、馬帥、付小圃、蘇冰作為編劇，羅永昌 、劉順安為執導，由陳小春、李治廷、韓雪、任達華領銜主演的一套以懸疑犯罪為題材的電視劇，並設有粵語版及國語版。今次陣容非常強大，編劇陳文強曾是兩屆金像獎得主，曾打造《創世紀》及《沖上雲霄》的羅永昌和劉順安今次亦聯合作為執導，而演員班底更有陳小春、任達華、伍詠薇及黃嘉樂等多位實力派港星，令網民們非常期待!本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《守誠者》電視劇情大綱

香港警隊傳奇人物何浩輝（陳小春 飾）正值事業巔峰，與師父霍啟泉（李子雄 飾）及師弟陳耀揚（黃嘉樂 飾）組成了「O記三虎」。然而，卻在一次行動中發生逆轉，何浩輝為了營救師父，不慎落入悍匪周雄（何潤東 飾）的圈套，從警界明日之星一夜之間淪為恥辱，事業跌入谷底。這場重大挫敗迫使他調任至衝鋒隊，開始與年輕警員邵子俊（李治廷 飾）和資深警員趙紹棠（任達華 飾）攜手組成全新團隊。

三人分別象徵著老中青三代香港警察，他們在前線並肩作戰，彼此扶持，在一次次危機中共同成長。隨著劇情發展，他們逐步揭開周雄案背後的終極幕後大黑手，並發現一場針對香港金融體系的巨大陰謀。期間，港府、傳媒、商界等各界人士以不同方式守護香港。在經歷重重考驗與艱辛後，何浩輝最終帶領同袍們成功揭露並粉碎試圖動搖香港金融的外部勢力及破壞城市穩定的陰謀。他不僅為師父報仇雪恥，更以忠誠與勇毅守護了香港的安寧。

《守誠者》播出時間｜最新追劇日曆

守誠者電視劇幾時播?守誠者一共有24集，由愛奇藝，北京衛視品質劇場播放，由7月3日起，愛奇藝會員每晚19:30更新2集，首更4集，非會員每晚21:00更新1集，首更2集，而北京衛視品質劇場每日播放1集。

守誠者官微@Weibo

《守誠者》演員人物關係圖

守誠者官微@Weibo

《守誠者》演員

陳小春 飾 何浩輝

為經驗豐富的警員，曾是警界傳奇「O記三虎」之一，卻為了營救師父，一夜之間淪為警界恥辱，事業跌入谷底。

守誠者官微@Weibo

李治廷 飾 邵子俊

充滿理想與熱血的年輕警員，與何浩輝，趙紹棠組成警隊新組合。

守誠者官微@Weibo

任達華 飾 趙紹棠

為衝鋒隊警員，與邵子俊和何浩輝組成全新團隊。

守誠者官微@Weibo

韓雪 飾 林蔚言

有正義感，為一名新聞記者。