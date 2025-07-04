82歲金牌錄葉北上掘金多年「發晒福」　臉容灰黑冇光采令人擔心

佳藝、麗的出身的黃一飛有「御用綠葉」之稱。今年82歲的他曾出演《蓋世豪俠》、《他來自江湖》、《大時代》、《壹號皇庭》、《卡拉屋企》等一系列經典連續劇，1990年開始涉足電影，參演過《九品芝麻官》、《破壞之王》、《百變星君》、《審死官》等「周星馳電影」，更憑《少林足球》中大師兄「鐵頭功」一角獲得2001年香港電影金像獎、香港電影金紫荊獎的最佳男配角殊榮。



黃一飛拍過不少劇集。（劇照）

講起黃一飛，大家一定記得他在《少林足球》扮演的大師兄「鐵頭功」一角。（電影劇照）

日前有內地網民在YouTube分享一條舊片，幾年前網民偶遇78歲的「大師兄」黃一飛，當時網民與他打了一聲招呼：「您好，黃老師。」之後就哼了一句：「少林足球好嘢～」而黃一飛也十分「畀面」，又回應，哼了一句：「少林足球好⋯⋯少林足球啲啲～」

78歲的黃一飛十分健壯。（YouTube截圖）

78歲的黃一飛臉帶灰黑，網民都表示：「要小心身體」。（YouTube截圖）

片中可以看到他穿着恤衫，西褲，休閒地坐在矮凳上，小桌子上環擺放一盤提子，一碗吃完了的麵和一支清水。雖然黃一菲對答如流，但臉上似乎就沒有以往的光采，予人一種灰灰沉沉的感覺。不少網民都留言祝他身體健康，稱他是經典。「飛哥保重身體，真係歲月不饒人」、「大師兄！平平安安！身體健康」、「24年前的電影，內容他還唱的出來，真的厲害」、「大師兄真的回來了」。

78歲的黃一飛臉帶灰黑，網民都表示：「要小心身體」。（YouTube截圖）

大師兄（黃一飛飾）（《少林足球》劇照）

其實上月李力持出席活動時巧遇黃一飛，也曾分享過他的近況。82歲黃一飛戴金錶巨型玉戒指富貴現身 肚脹行動不便令人擔憂

黃一飛在電影《少林足球》中飾演大師兄。（劇照）

令觀眾留下深刻印象。（影片截圖）

近年黃一飛突然轉口風，更拍片公開多謝星爺。（影片截圖）

《功夫乒乓》將《少林足球》借屍還魂，口碑與票房皆仆直。（電影截圖）

黃一山為黃一飛賀壽。（微博@黃一山）

黃一山為黃一飛賀壽。（微博@黃一山）

除了頸上掛着巨型黑玉之外，手上還戴着金錶、佛珠及巨型玉戒指。（微博@李力持導演）