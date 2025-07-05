前TVB選美女神當年台慶中大獎以為受力捧　衰一樣嘢冇人搵開劇

于淼曾憑《多功能老婆》「最強小三」角色爆紅的，2023年正式離開TVB，近年轉戰內地發展。她活躍於抖音、小紅書等平台，經常分享自己在東莞打工及生活點滴，包括在食店做侍應、時裝店兼職、甚至超市店長等多重身份，坦言為了生活及供養父母，不得不多線發展。于淼更自爆TVB人工低，月薪僅萬多元港幣，根本難以應付香港高昂生活開支，藝人兼職屬「常態」。

于淼初入行時。(小紅書)

于淼最近於東莞擺攤。(小紅書)

于淼最近在社交平台表示，2015年在台慶中了100萬元大獎，以為是公司安排，覺得自己即將要被力捧，做女主角。可惜，最後因為廣東話不佳，沒有太多監製肯用她。

中大獎以為會受力捧。（片段截圖）

中大獎以為會受力捧。（片段截圖）

中大獎以為會受力捧。（片段截圖）

但因為廣東話唔好所以冇監製用佢。（片段截圖）

于淼於2015年無綫電視48週年台慶節目《萬千星輝賀台慶》中，憑藉幸運後補身份，成功奪得壓軸大獎，獲得獎金及獎品總值高達100萬港元，包括20萬元儲蓄戶口等豐厚禮遇。當晚原本由麥玲玲參與抽獎環節，因對方提前離場，于淼獲安排頂上，結果成功奪獎。于淼當時受訪時坦言腦袋一片空白，感覺如做夢一樣，並感謝公司及家人一直支持。自此一夜成名，演藝事業更上一層樓，之後憑《多功能老婆》「顏成功」一角再度人氣急升，可惜令人印象深刻的作品只有這個。

于淼於2015年無綫電視48週年台慶節目《萬千星輝賀台慶》中，奪得壓軸大獎，獲得獎金及獎品總值高達100萬港元。（視覺中國）

于淼於2015年無綫電視48週年台慶節目《萬千星輝賀台慶》中，奪得壓軸大獎，獲得獎金及獎品總值高達100萬港元。（視覺中國）

于淼憑《多功能老婆》「顏成功」一角人氣急升。（YouTube影片截圖）