TVB億萬夫婦升呢與局長會面　同場仲有千億富豪極威水

現年30歲的TVB歌手伍富橋（Alvin）自從2022年迎娶富家女友梁兆楹（Shirley）後，一直被冠以「億萬駙馬」的稱呼。據悉Shirley父親從事物流業及食品等生意，擁有兩間麻將館，身家以億計算。婚後，二人搬入外母市值過億的3000呎獨立屋同住，屋內有私家𨋢和游泳池，極之豪華！夫婦二人同樣善心爆棚，多年來做慈善不遺餘力！最近，Shirley更在香港海洋公園保育基金的網上慈善拍賣投得英國搖滾樂隊Coldplay親筆簽名結他，夫婦二人更升呢與香港海洋公園保育基金主席暨海洋公園公司主席龐建貽以及現任文化體育及旅遊局局長羅淑佩會面。

與局長見面。（IG/@numberonepr）

為保育出一分力！（IG/@numberonepr）

踏入30周年誌慶，保育基金特別推出網上慈善拍賣，籌款支持保護亞洲及本地珍貴物種及自然生態的工作。當中的拍賣物品包括「劍神」張家朗親筆簽名照片及擊劍、珍貴的大熊貓雙胞胎（家姐與細佬）百日足印和英國搖滾樂隊Coldplay四位成員親筆簽名結他等等，當中Shirley投得底價5萬港幣的Coldplay親筆簽名結他作為送給老公伍富橋的生日禮物。Shirley接受《香港01》訪問時，她稱：「本來諗住睇吓有咩啱，細細樣嘢都OK，諗住為保育出一份力。而今年Alvin生日，我哋決定將所有慶祝嘅錢都做落保育度，之前就影咗狗狗嗰輯相，贊助咗其中一隻狗狗做手術，之後就無意中見到Coldplay嘅結他，雖然佢唔係行嗰個路線，但我諗音樂人點都會鍾意，所以就投咗落嚟送畀佢做生日禮物。而且背後嘅意義好好，可以幫助瀕危物種或者保育研究，我覺得非常值得同有意義。」

做慈善不遺餘力！（IG/@numberonepr）

結他本尊！（IG/@numberonepr）

Shirley更表示希望做更多慈善工作：「最好有機會可以落手落腳，唔係淨係捐錢，可以落手落腳去幫手，嚟緊都想多啲同唔同嘅慈善團體合作。而Alvin就不嬲都做開，今年都會繼續毅行者，希望嚟緊會參與更多活動。」早前，伍富橋更突破尺度，與一直關心流浪動物的裕美所成立的獨立義工團體praylovehk合作，以全裸上陣與狗狗拍攝，收獲不少好評！

伍富橋善心爆棚！（IG/@alvinngfukiu）

富貴老婆梁兆楹（Shirley）出錢為莎莎治療。（IG/@alvinngfukiu）