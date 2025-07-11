專訪｜44歲蒼井空做人妻凍齡更勝當年！　四點勉勵業界後輩

「蒼井空是大家的！」作為日本文化輸出的表表者，蒼井空依然是千禧年代的經典人物，不少港男心中永遠的「女神」。2018年蒼井空老師選擇走向人生新階段，結婚生子於翌年誕下兩名兒子，做個好媽媽。其實多年來，她一直保持住藝人身份，不時出席商演活動。早前她到香港出席娛樂場所開幕儀式造成一陣哄動，原來接下來她會以代言人身份出席9月澳門舉行的PinkD! 《紅粉娛樂博覽》。如果在香港與蒼井空老師緣慳一面的話，不妨在9月去澳門碰碰運氣！



蒼井空是不少男士的「女神」。最近有消息指，她將會出席9月舉行的澳門《紅粉娛樂博覽》。（葉志明 攝）

44歲的蒼井空依舊明豔照人。（葉志明 攝）

1.⁠ ⁠以代言人身份參加在澳門舉行的PinkD! 《紅粉娛樂博覽》，心情如何？會不會很興奮？

蒼井空：澳門都好耐冇去，今次可以因為工作原因而再次去澳門，我都好期待。

2.⁠ ⁠擔任《紅粉娛樂博覽》代言人的原因？

蒼井空：自從結婚生子之後，我都甚少出席海外活動，所以今次收到邀請嘅時候，覺得可以隔咁耐之後，可以再喺海外活動，感覺好開心，所以就選擇接受呢個邀請。

蒼井空表示，已有一段時間沒有出席海外活動。（葉志明 攝）

3.⁠ ⁠可否介紹 PinkD! 《紅粉娛樂博覽》是一個什麼類型的活動？

蒼井空：可能都未回答到你問題，因為今次好多內容都未正式決定。嚟緊都會同主辦方討論，去決定今次參加形式，同埋有咩內容，希望咁多位都可以期待一下。秘密。

蒼井空表示博取內容是秘密，希望粉絲們期待一下。（葉志明 攝）

4.⁠ ⁠我見今次有介紹係你嘅畢業禮, 咁係咪之後都唔再參與演藝呢？定係點解呢？

蒼井空：我冇諗過會引退，覺得好驚訝，因為我仲想見多啲我嘅fans，所以冇考慮過要引退。關於嚟緊海外嘅活動計劃，我覺得fans好熱情，所以嚟緊可能會以海外做發展事業嘅中心，我想見多啲海外fans，會去多啲活動，直接見大家。

5.⁠ ⁠PinkD! 《紅粉娛樂博覽》在澳門舉行，蒼井空對澳門有什麼睇法？印象如何？

蒼井空：之前去過一次澳門，畀我感覺同其他亞洲地方好唔同，唔係好有亞洲風情，但係又好似一個海外風情嘅地方。呢個地方好特別，同其他亞洲土地方、國家唔一樣。

蒼井空表示，期望去澳門食美食。（葉志明 攝）

蒼井空婚後生活美滿。（葉志明 攝）

6. 有什麼澳門美食是想嘗試的？

蒼井空：我希望你可以介紹一啲澳門美食畀我知道。

7. 葡撻是不錯的，就似是香港蛋撻一樣。

蒼井空：真的？我一定會吃！

8. ⁠如何看 PinkD! 《紅粉娛樂博覽》這類有粉絲參與的活動？參與時的心情是怎樣的？

蒼井空：一路以嚟，多數都係企喺舞台上面，同粉絲有一定距離。咁今次活動可能有啲同fans近距離接觸嘅環節，都會好開心。

9.⁠ ⁠有否什麼參觀PinkD! 《紅粉娛樂博覽》的攻略可以提議給入場觀眾？

蒼井空：今次規模好大，如果fans想見我嘅話，就一定要留意返官方公布嘅時間。同時個展覽好大，亦有好多其他嘅嘢可以睇，希望大家唔係淨係嚟睇我，而係睇吓其他展覽。

10. 想fans帶什麼禮物給你？

蒼井空：唔係一個具體嘅禮物，但係就好似頭先粉絲見面會咁樣，fans都會練習一啲日文，可能係影相嘅時候嗌我，或者同我打招呼，我就覺得好開心。

蒼井空表情多多，好可愛。（葉志明 攝）

11. 愛してる？

蒼井空：（豎起大拇指）

12.⁠ ⁠有咩勉勵嘅句子可以畀啲後輩？

蒼井空：有煩惱就要搵商量同傾訴，食好啲，瞓好啲，休息好啲。

原來蒼井空真人都幾nice。（葉志明 攝）

原來蒼井空真人都幾nice。（葉志明 攝）

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