黃宗澤專訪｜曾因女朋友問題頂撞媽咪：所以而家唔結婚，激死佢

現年44歲的黃宗澤（Bosco）於幕前給人感覺似長不大的大男孩，但現實中的他非常識諗又會投資，除了被封鑽石級「筍盤」外，更是圈中公認的孝順仔。由於父母在黃宗澤未出世時已經離婚，所以他自細與媽媽相依為命。日前接受《香港01》專訪時，黃宗澤就罕有分享其成長經歷，媽媽為撫養他，曾一日打兩份工，因此他不得不在親戚家輾轉寄居，小學已懂得自己照顧自己；後來入行初期，媽媽又擔心他不夠錢用，給他申請信用卡資助。如今事業有成，黃宗澤給媽媽最好的一切回報對方。至於談到黃父，黃宗澤直言對對方沒怨恨，更親揭爸爸當日離世時，他三度自責不孝的原因。



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場地：西雅圖屋（一門町市場）@荃新天地2期

黃宗澤日前接受《香港01》專訪，除了暢談入行25的娛樂圈點滴外，更罕有分享其成長經歷。（陳順禎攝）

自小母子相依為命 媽媽一日做兩份工撫養他

黃宗澤出生前父母已經離異，故他從小和媽媽相依為命，媽媽為賺錢撫養他曾一日打兩份工，早上做文員，夜晚則在日用品連鎖店做點貨，每晚做到深夜11、12點才放工，非常艱辛，所以黃宗澤很小已經會照顧自己，「我小學一年班已經自己坐巴士返學，有時媽媽要返大陸工作，整個星期她就放下100蚊給我自己搞定。（100元？）屋企沒錢嘛，我很記得是100元，不過當時物價沒現在那麼貴，一碗魚蛋粉才10蚊、12蚊，媽咪又會買好公仔麵放在屋企，餓的話，要不出街吃，要不自己煮，有時就爸爸來接濟我。」

由於媽媽要打工養家，黃宗澤小時候已懂得自己照顧自己。（IG@boscomine）

黃宗澤很記得當年媽媽出去工作，便放下100元零用錢，整個星期他就是用這100元自己搞掂自己。（陳順禎攝）

自小被灌輸單親家庭成長要獨立

由於媽媽工作關係，童年的黃宗澤不得不在親戚家輾轉寄居。問到小朋友最需要的愛的時期，父母都不在身邊，有否曾感到不開心和孤獨？黃宗澤直言：「這要感謝上天，我又真的沒有因為自己的家庭環境而不開心，也沒造成什麼打擊。（會否都羨慕其他同學仔有父母接放學？）很小的時候，媽媽已經向我灌輸，因為單親家庭，所以你要獨立照顧自己的意識。」

黃宗澤小時候雖然在親戚家輾轉寄居，但他沒有因此而不開心。（IG@boscomine）

黃宗澤稱很小的時候，媽媽已經向他灌輸，因為單親家庭，所以你要獨立照顧自己的意識。（陳順禎攝）

黃宗澤自小已非常懂性，黃媽媽曾在訪問中談及兒子很小的時候，已會安慰她地說：「媽媽，你不要哭，我愛你一輩子」。黃宗澤表示：「我記得。因為以前外婆很惡，經常罵我媽，罵她嫁錯人，罵到她哭，就在這情況下令我有這個想法。」

黃媽媽曾在訪問中談及黃宗澤很小的時候，已懂得安慰她說：「媽媽，你不要哭，我愛你一輩子」（TVB節目截圖）

令人感動。（TVB節目截圖）

初入行收入低 獲媽咪信用卡接濟

黃宗澤初入行時人工不高，又要應付昂貴的交通費和置裝費等，回望這段拮据的日子，他幸得媽咪資助，「那時叫做剛剛開始有人認識，還要每天拍劇拍到半夜，只能坐的士回家，我真的試過坐的士坐到沒錢，所以媽咪就開了一張信用卡給我，裡面只有3000元限額。（每個月都碌爆？）沒辦法，例如出席劇集宣傳，買件T裇都要，作為一位藝人，總不能不修邊幅的樣子。」所以如今事業有成，黃宗澤給予媽咪一切最好的回報對方，並霸氣地說：「任用！」

黃宗澤初入行時人工不高，又要應付昂貴的交通費和置裝費等，回望這段拮据的日子，他幸得媽咪資助。（IG@boscomine）

如今事業有成，黃宗澤給予媽咪一切最好的回報對方。（IG@boscomine）

曾因女朋友問題頂撞媽咪

身為孝順仔的黃宗澤，被問到可曾試過頂撞媽媽時？他自爆都是因為女朋友的問題，「我媽咪那麼喜歡趕走我的女朋友，中六時拍拖，她每天都罵，大家一起吃飯的時候，她說黑臉就黑臉，總之就日罵夜罵。（然後你就會聽話分手？）每天這樣罵，久了也會厭倦。」黃宗澤更得戚說：「所以現在更好，不結婚，激死她，哈哈！」

黃宗澤笑指媽咪最喜歡就是趕走她的女朋友。（陳順禎攝）

黃宗澤得戚說：「我現在就不結婚，激死她（媽媽）！」（陳順禎攝）

對爸爸沒怨恨 黃父離世發文自責不孝

此外，黃宗澤直到小學才第一次見到爸爸，父子相見沒有如戲劇般互相抱頭痛哭，媽媽也只是簡單跟他介紹：「你老竇」。黃宗澤直言從來沒有生過爸爸的氣，記得小學時常嚷對方買玩具，後來他也曾到爸爸家玩，並與對方太太打招呼。在黃父臨終前十多年來，兩人關係密切，問是否想爭取更多父子相處時間？黃宗澤直言：「沒有那麼複雜，只是覺得見得就見，偶爾吃頓飯」。對於黃父離世時，他發文三度自責不孝，黃宗澤表示因為未試過和爸爸去旅行，之前曾答應對方父子兩去一趟，但如今已經做不到。

黃爸爸離世前，父子父系非常好。（IG@boscomine）