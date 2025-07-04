冼靖峰投訴丁子朗生日飯冇時間食：排到去2032年先揾到佢

冼靖峰、文佐匡、黃星綽、黃奕斌、余宗遙及莊錠欣昨日（3日）為明天（5日）舉行的節目《明愛暖萬心》進行排練，5位俊男將會與莊錠欣熱舞。

5位俊男（冼靖峰、文佐匡、黃星綽、黃奕斌、余宗遙）接受《香港01》訪問時透露他們自去年12月後就沒有再合作，今次再合作都感到興奮，余宗遙表示：「大家都成長咗唔多！」其實只是他口誤，他想表達的是大家都成長了很多。

冼靖峰、文佐匡、黃星綽、黃奕斌、余宗遙及莊錠欣為節目《明愛暖萬心》進行排練。(陳順禎 攝)

5位俊男（冼靖峰、文佐匡、黃星綽、黃奕斌、余宗遙）接受《香港01》訪問。(陳順禎 攝)

五位俊男之一（冼靖峰）。(陳順禎 攝)

五位俊男之一（黃奕斌）。(陳順禎 攝)

五位俊男之一（文佐匡）。(陳順禎 攝)

五位俊男之一（余宗遙）。(陳順禎 攝)

五位俊男之一（黃星綽）。(陳順禎 攝)

冼靖峰就覺得有個缺陷，因為今次同台表演獨欠丁子朗：「本身呢個表演係想加埋丁子朗入嚟，咁但係因為佢貴人事忙！」所以今次他未能參與合作舞台，冼靖峰更說笑的指「多到好似排到去2032年先揾到佢」。冼靖峰更吃醋般投訴丁子朗連生日飯都沒空吃：「可能都要等到佢32歲先食啦！」

冼靖峰就覺得有個缺陷，因為今次同台表演獨欠丁子朗。(陳順禎 攝)

黃星綽表示今次將會嶄新組合表演《初戀》舞台，而新鮮感是來自於「冼靖峰、文佐匡、黃星綽、黃奕斌、余宗遙」這個組合，因為他們是第一次由這5位來表演。除了《初戀》外，5位將會與莊錠欣有合作舞台，面對著女團出身的她，跳舞方面一定沒問題，但對於冼靖峰及余宗遙兩位跳舞比較弱的人來說會否比較吃力時，文佐匡及黃星綽馬上搶著認自己跳舞比較差。冼靖峰表示他與余宗遙還有其他部分要合作，雖然身兼多職「但都無阻我哋繼續去練好今次嘅舞蹈」，而余宗遙就覺得今次是他與冼靖峰是一個「綜合能力嘅考驗」，他不禁嘆道：「差唔多我哋入行之後，可以做到嘅嘢都一次過呢個show度做曬。」

黃星綽就表示今次將會嶄新組合表演《初戀》舞台，而新鮮感是來自於「冼靖峰、文佐匡、黃星綽、黃奕斌、余宗遙」這個組合。(陳順禎 攝)

冼靖峰及余宗遙兩位跳舞比較弱的人來說會否比較吃力時，文佐匡及黃星綽馬上搶著認自己跳舞比較差。(陳順禎 攝)

而黃奕斌最近去了不同的學校參加school tour，他表示有羨慕學生，想回到學校的生活：「我覺得學生時期係最純真的時候。」加上同學們都很熱情，所以感到很開心。

黃奕斌最近去了不同的學校參加「school tour」。(陳順禎 攝)

早前離港工作的冼靖峰對於好兄弟丁子朗生日會，他堅持要連線跟他慶祝，他覺得很難得：「因為我好想畀個surprise畀佢嘅！」但原來他還有另一個驚喜想給丁子朗，「咁都想佢喺內地節目拍緊嘅時候，可以即刻俾個surprise俾佢」。可惜冼靖峰當天卻沒有空，以致另一個驚喜送不出去。而生日會當日「路過」的余宗遙雖然有工作都堅持出一出現，他表示「我驚我唔去唔知佢會唔會嬲」，但他都有給他送上祝福。