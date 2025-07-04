冼靖峰聞與關楓馨緋聞感荒謬　余宗遙大爆佢好想深入認識港姐

冼靖峰、文佐匡、黃星綽、黃奕斌、余宗遙及莊錠欣昨日（3日）為明天（5日）舉行的節目《明愛暖萬心》進行排練。

冼靖峰接受《香港01》訪問時被問到早前傳出他與關楓馨的緋聞，但之後二人仍有合作，他表示不會尷尬及覺得很荒謬，因為一直與關楓馨及其男友都認識，所以對此不會感到尷尬：「其實我本身都同Hugo都friend friend地，咁我哋大家都會有gathering，大家一齊出嚟食飯或者開party都有試過。所以突然間傳呢個新聞出嚟嘅時候，因為當時我哋都喺內地拍緊一個旅遊節目，咁當時我哋見到新聞嘅時候都覺得咁都可以傳？總之唔好影響到佢同Hugo嘅關係我覺得就ok，因為佢哋都好sweet。」

冼靖峰接受《香港01》訪問時被問到早前傳出他與關楓馨緋聞，但之後其實二人仍有合作，他表示不會尷尬及同時覺得很荒謬。(陳順禎 攝)

至於冼靖峰被問到與港姐們都很「老友」，都有邀請她們到自己的生日會，但即被其餘4位兄弟（文佐匡、黃星綽、黃奕斌、余宗遙）嫌棄，因為冼靖峰沒有邀請自己，眾人都表示「冇收到邀請」。但冼靖峰卻表示邀請名單不是自己擬定的，是粉絲決定的，所以變相沒有邀請到幾位兄弟。

冼靖峰被問到與港姐們都很「老友」，都有邀請她們到自己的生日會，但即被其餘4位兄弟（文佐匡、黃星綽、黃奕斌、余宗遙）嫌棄，因為冼靖峰沒有邀請自己。(陳順禎 攝)

冼靖峰卻表示邀請名單不是自己擬定的，是粉絲決定的，所以變相沒有邀請到幾位兄弟。(陳順禎 攝)

而新一批港姐即將出現，他被問到會否留意一下或是認識一下她們時，他卻自爆即將會做港姐的主持人。但卻被余宗遙大爆原來去年是冼靖峰想認識港姐：「上年我都係因為Archie自己都好想深入咁去了解港姐，咁佢問埋我一齊做司儀囉。」

余宗遙大爆冼靖峰好想深入認識港姐？(陳順禎 攝)