中年好聲音｜劉洋首參加慈善騷另一半都嚟睇　譚輝智講老婆即甜笑

譚輝智、劉洋昨日（3日）出席節目《明愛暖萬心》的彩排活動，二人接受《香港01》訪問時表今次沒有合作舞台，但之後二人卻有一個活動是一起去旅行。劉洋表示今次會與黃博合作並期待很久：「這次期待了好久，因為我們當時在《中3》的時候，我們應該是一個隊的嘛，經常在一起排練，但是一起唱一首歌就是第一次。」除了跟黃博合作是第一次外，劉洋亦表示是第一次參加慈善節目，他感覺很有意義。

譚輝智、劉洋出席節目《明愛暖萬心》的彩排活動。(陳順禎 攝)

除了跟黃博合作是第一次外，劉洋亦表示是第一次參加慈善節目，他感覺很有意義。(陳順禎 攝)

對於慈善節目已經是「熟手」的譚輝智，仍感到緊張：「又唔可以話熟練，次次都緊張嘅，因為次次都唔同嘅嘢，今年就同啲前輩唱。」雖然他很緊張，被問到太太會否來看他表演時，他即嘴角微微上揚說：「太太都應該會嘅，應該會嘅，我都要問佢。」而劉洋被問到另一半會否來看他表演時，他都笑著回應：「會的，會的，應該會的。（她對你表演有沒有意見？）會提出一些意見，比如說我的粵語咬字，還有一些我舞台上的動作，因為她也是我的粉絲，也是我的觀眾，她會給我提出一些意見。」

對於慈善節目已經是「熟手」的譚輝智，但都表示感到緊張。(陳順禎 攝)

之前劉洋有說過要減肥，被問到有沒有成績時，他立即開心地說：「有啊，有啊，我好似比決賽的時候瘦了好多！我好久沒有吃主食啦！（現在不吃主食來減肥？）對！好久沒有吃主食！（做運動那些有嗎？）沒有。現在工作太忙啦。因為我是明星足球隊嘛，每個星期去訓練，但是這段時間工作比較忙，一共就去了好像兩三次。」

劉洋有說過要減肥嘛，他被問到有沒有成績時，他立即開心的說有。(陳順禎 攝)

譚輝智最近都經常去內地「帶團」，他表示吃了很多東西：「食好多好嘢，我都肥咗啊！因為去親嗰啲都係好多美食嘅地方，食好多嘢，好好玩！」而他與劉洋於9月會一起「帶團」去東莞，當地亦有不少的美食，劉洋指不怕被美食誘惑：「不怕，就吃嘛！就吃完再減嘛。」而譚輝智則表示因為劉洋熟路，所以是自己找他陪：「我揾佢帶我去啊，因為佢熟路啊！」

譚輝智最近都經常去內地「帶團」，他表示吃了很多東西。(陳順禎 攝)

至於譚輝智早前曾表示演出電視劇時家人有意見，現在有否有改善時，他表示沒有特別提到他拍劇：「可能佢覺得唔係好突出囉，咁而家近期有一集仲未問啊，咁下次問下佢，睇下拍成點。」