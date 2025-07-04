朱雀堂劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

朱雀堂陸劇，改編自同名小説。有龍振宇作為編劇，謝忠道為執導，由萬茜、秦俊傑、林樂炫、張呈領銜主演的一套以懸疑探案為題材的電視劇。因出演《天行健》和《聽雪樓》而備受關注的秦俊傑，今次與曾獲白玉蘭獎最佳女主角提名的萬茜攜手合作，引發網民們的熱烈討論！劇中更1:1還原了民國上海灘“紅男綠女”的奢華風貌，以百萬實景搭建朱雀堂舞廳，服裝和場景細節都非常精緻！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員以及追劇日曆。

朱雀堂電視劇情大綱

1929年，上海灘發生了一起詭異的壁櫥雙屍案，隨後又接連出現多宗舞女被殺的連環命案，舞女口中塞滿權貴名片，心臟被替換成桂花香囊等。法醫夏漠（秦俊傑 飾）與探長唐震雲（張呈 飾）在調查過程中，意外揭開了隱藏在兇案背後的黑暗權色交易——那些被害的女孩其實是被獻祭給幕後權貴勢力的犧牲品。這一切與上海最奢華的朱雀堂舞廳緊密相關，朱雀堂的女老闆高英（萬茜 飾）為了保護舞廳內的姑娘們，與夏漠和唐震雲從最初的對立走向合作，共同探尋真相。

在充滿黑幫勢力與政治腐敗的民國上海，夏漠作為一名高智商法醫，帶有自閉症特質和複雜的內心世界，並深入調查四馬路寓所的離奇連環案。而夏漠的妹妹夏英奇意外掌握了朱雀堂的秘密線索，卻因此陷入險境。兄妹兩人在逃亡中結識高英，三人組成探案小隊，試圖揭開隱藏在多具無名女屍背後的驚天秘密，同時面對權錢交易與女性覺醒的社會背景。

隨著劇情的推進，他們發現比連環殺手更為危險的幕後黑手一直潛伏在身邊。三人如飛蛾撲火般，用生命揭穿了1929年上海灘的黑暗，換來一線微弱的光明。

朱雀堂播出時間｜最新追劇日曆

朱雀堂電視劇幾時播?朱雀堂一共有48集，由愛奇藝 、騰訊視頻播放，7月4日起，VIP會員每日12:00更新3集，首更8集，而7月7日起，每日12:00更新2集；非會員則首更1集，7月15日起，每日更新2集。

朱雀堂官微＠Weibo

朱雀堂演員

萬茜 飾 高英

朱雀堂女老板，與夏漠和唐震雲合作，共同探尋多宗舞女被殺的真相。

朱雀堂官微＠Weibo

秦俊傑 飾 夏漠

患有自閉症的法醫，每晚都與亡妻屍體對話。

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林樂炫 飾 夏英奇

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張呈 飾 唐震雲