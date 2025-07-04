TVB183cm型男曾是包包面肥仔　為心儀女神兩個月激減17磅

29歲的TVB男星林俊其，近日成為網民焦點，不再被叫做「翻版王浩信」，皆因他在熱播戀愛真人騷《女神配對計劃》，跟童顏女神羅毓儀配成一對，被網民大讚外型合襯的金童玉女。但其實林俊其之前是包包面，為了上節目好看，極速減掉十多磅，最慘是一星期只能吃兩天飯，現在上鏡高大靚仔，機會確是留給有準備的人。

翻版王浩信林俊其，曾在《愛．回家》以藍浩信一角登場。（小紅書）

近日TVB的《女神配對計劃》，除了捧紅了葉蒨文、李芷晴及羅毓儀外，183cm高的帥哥林俊其，也成為網民焦點。他曾在劇集《兄弟》，飾演張非凡（王浩信飾）的年輕版，後來他們又在《反黑路人甲》再次同劇，由於外貌甚似王浩信，曾在《愛．回家》以藍浩信一角登場，他跟好友「賈明昇」鄒兆霆合資經營手搖飲品店，更有不少人到來打卡。

二人大玩心動遊戲時非常有緣份。（葉志明攝）

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不過眼利的觀眾也發現，林俊其在《刑偵12》時，肥了幾個碼，上鏡更出現了包包面，而他知道要上《女神配對計劃》，馬上開始減肥大計，除了跑步及打籃球等運動外，嚴控飲食更為重要，他一天只吃一餐半，而且是零糖少鹽，由於他不能沒有澱粉，所以一星期也會吃兩日飯，經過兩個月努力，終於減掉了8kg，最緊要是變得面尖尖，給人脫胎換骨的感覺。

當林俊其遇上王浩信。（《開心速遞》電視截圖）