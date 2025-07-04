雪妮離世｜曾是首席武打女星　高峰時期7年拍40幾套電影

雪妮老公著名武術指導唐佳（原名黃唐）上月輕生離世，今日（4日）傳出雪妮離世的消息，令人哀痛！其家人發出訃告以及二人的喪禮安排，稱我們敬愛的唐佳先生(原名黃唐)於6月23日離世，享年88歲。唐佳先生的妻子雪妮女士(原名李超純)因胰臟癌於7月3日在醫院與世長辭，享年78歲。



雪妮姐真係老戲骨。（《鐵拳英雄》截圖）

雪妮姐出席《踩過界II》的宣傳活動。（梁碧玲攝）

當時，雪妮姐接受傳媒訪問時說：「雖然話套劇拍晒，但未上畫之前嘅工夫都要幫佢做埋，呢啲係應該做嘅嘢。」她更引用老公講的「好頭好尾」，希望做到大家都開心。更坦言自己因為年齡已大，不會復出，擔心記不到對白連累對手。她又認為，身體健康很緊要，怕自己賺的錢都不夠看醫生，說：「我退出啦，都係年輕人嘅世界，我們呢啲老人家應該退後。」而雪妮姐曾是香港粵語片的首席武打女星，1962年17歲時出道，簽約當年武俠片公司「仙鶴港聯」，就已經有「甜妹妹」之稱，即是現代我們口中所說是「國民妹妹」、「青春女神」，可想而知當年的雪妮有多討人喜歡。

雪妮出演1964年的《女黑俠木蘭花》，片中飾演主角「木蘭花」。（《女黑俠木蘭花》/YouTube截圖）

入行後的雪妮第一套演出的作品就是《兩相好》，片中她飾演「陳家表妹」梁佩雲，其後1964年就出演了《雪花神劍》，戲中還有陳寶珠。不過要講真正令她走紅的作品就是1966年電影《女黑俠木蘭花》，片中她飾演主角「木蘭花」，電影大受歡迎之外，這個角色亦成功令她走紅。其後事業發展相當好，高峰時期於七年拍逾四十多部電影。1969年雪妮姐與武術指導唐佳結婚後選擇急流勇退，宣告息影，婚後生活亦相當美滿，育有兩名兒子。

1969年雪妮姐與武術指導唐佳結婚後選擇急流勇退，宣告息影。（網上圖片）

直至1997年，52歲的雪妮姐復出簽約TVB，回到了幕前演出。不過此次雪妮再不是飾演「打女」角色，而是較多飾演媽媽、奶奶。在電視界復出後，雪妮姐的丈夫唐佳亦做了「跟得老公」，經常被指得倍伴老婆左右，而且每次都會帶備湯水和替雪妮姐帶備隨身物品，是圈中的模範夫妻。唐佳亦曾在訪問中自嘲是「阿四」，而雪妮姐亦指老公係佢嘅保鑣、經理人兼阿四。

雪妮和老公唐佳。（資料圖片）

有趣的是，他在TVB第一部出演的角色就《難兄難弟之神探李奇》中的「程雙雙（黑玫瑰）」，倒是與她昔日「打女」定位互相配合。復出後的雪妮姐也十分多產，演出過《天地豪情》、《創世紀》、《棟篤神探》、《鐵血保鑣》、《On Call 36小時II》等等劇集，特別是近年的《踩過界II》，由她演出的「石美芬」雖然是患老人癡呆的角色，沒有對白但眼神、動態均突顯了她演技的功力深厚。2020年5月她離開TVB，結束23年賓主關係，並宣布息影。《食腦喪B》是她最後一套參演的作品，而《鐵拳英雄》則是她最後一套播出的劇集。

雪妮的演技真的是出神入化，沒有對白，但眼神之中已經透露出千言萬語。（《踩過界II》截圖）