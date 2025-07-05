胡楓與周驄相識70載早知好友不適　契女貼探望相網民戥修哥心痛

有「TVB御用爺爺」之稱的周驄昨日（4日）因肺炎離世，享年92歲。胡楓（修哥）與周聰在粵語片時期已經合作，是相識70年的好朋友；修哥接受傳媒訪問時透露早前已經知道周聰不舒服，很多好朋友已經有心理準備。而修哥也有到醫院見周驄最後一面，修哥指周聰知道自己去看他，但並沒有說話，對於好友離世，修哥表示：「好傷心！」

周驄在2016年的《萬千星輝頒獎禮》上獲得「萬千星輝演藝人大獎」。（電視截圖）

當年胡楓和曾江負責頒獎。（電視截圖）

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胡楓去探望周驄當日是由任職區議員的契女方國珊陪同，方國珊昨晚（4日）在facebook貼上到醫院探望的背影相，寫道：「與契爺探望認識70載的老友，『在下孤陋寡聞，請問個Sir字點寫?』驄叔的幽默和活潑性格在許多人心中留下了深刻的印象。鏡頭後的驄叔也十分活潑，我與他的家人識於微時，與驄叔兒子同為電視台同事。驄叔，一路好走，望家人節哀保重。」

胡楓由契女方國珊陪同到醫院探周驄。（facebook@方國珊）

方國珊係現任區議員。（facebook@方國珊）

相片曝光後，引來不少網民留言，有人覺得不應該消費先人，但亦有不少人在帖文下留言悼念周聰叔：「修哥又睇住一個老朋友去天堂。」、「我有次見過驄叔，帶老婆去聯合醫院覆診，我見佢一路行，一路講返俾老婆知，啱啱醫生睇症情況，嗰一刻我感覺到佢對老婆真係好好。」、「周驄叔以前最喜歡在土瓜灣囍宴飲茶，10年前經常下午茶時段見到佢和驄嬸飲茶，周驄叔好慈祥，願周驄叔一路好走，家人節哀順變。」、「周驄係天然呆開山鼻祖，一路好走。」、「周聰叔一路好走，謝謝你帶給我們的歡樂。」