梁釗峰承認與拍拖4年女友分手　12字回應出軌疑雲望給予空間

現年38歲的C AllStar主音梁釗峰最近被傳出軌，昨晚（4日）梁釗峰女友Karen於IG story貼出黑白照，相中影住大堆紅白藍袋在搬家，並留言寫道：「徘徊在失望與原諒之間，終於搬走了，愛情裡容不下第三者」，不禁令人覺得她意有所指，說另一半有第三者。

梁釗鋒月初宣布離巢效力13年的寰亞唱片公司。（IG@callstarcf）

女化妝師疑單方面公開與釗峰戀情。（IG圖片）

分享多張甜密合照，當中有釗峰半裸上身。（IG圖片）

相隔大半日，釗峰今日（5日）終於在IG Story開腔，以橙底白字寫道：「分手，難過事，感情問題向來不多回應。不要誤會。」他沒有正面回應是否出軌，續寫道：「沒有回應不等於默認這回事。而是往後對任何有關感情事或所有中傷言論都不打算回應了....多謝關心，希望給予空間，謝謝。」

釗峰承認分手。（IG圖片）

梁釗峰女友Karen出post。(ig截圖)

現年38歲的C AllStar主音梁釗峰今年初宣布離開效力13年的寰亞唱片公司，轉做獨立歌手。鮮有提及感情的梁釗峰今年5月被爆親密照，一名化妝師突然在Instagram一口氣上載36張與梁釗鋒的親密合照及一段視頻影片，當中包括半裸親吻，疑似單方面公開4年半的戀情，並發文「宣示主權」：「正正因為我們經歷了太多太多，所以更加珍惜對方，感謝你一直的疼錫，4年半快樂，Love u!」並標示梁釗峰的帳號，惟梁釗峰未有轉發及作出回應，之後標示也消失。

據周刊爆料，指該御用化妝師名為Karen，與釗峰於2020年底時撻着，本來兩人發展穩定，不時一齊去旅行，更已共赴同居兼見埋家長。但有線人向周刊爆料指兩人近期突然感情生變，更指有人早兩個禮拜開始失聯不應機，Karen情緒低落需要朋友陪伴。線人更直言不排除有人另結新歡。

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