移英男藝人生日返港開粉絲見面會　疑為女兒回流鋪路暑假新城實習

前TVB娛樂新聞台主播林子博於2020年喪妻，太太董燕君（Shirley）因癌症平滑肌肉瘤病逝，為實踐愛妻遺願，林子博翌年辭去香港工作，帶埋19歲大女林詠渝和15歲細仔林卓楠舉家移居英國曼城生活。不經不覺移居英國4年，但林子博似乎沒有脫離過香港娛樂圈，除在YouTube頻道開設「子博在英國」評論香港娛樂圈大小事，又在當地跟港星合作拍節目。

林子博拍片介紹他新租住的獨立屋。(影片截圖)

林子博與仔女移民英國已經4年。（林子博FB圖片）

對面仲有個養馬牧場。（IG截圖）

今日（5日）是林子博的54歲生日，他專誠帶埋子女返香港，並在尖沙咀一間酒家舉行粉絲見面會，而參加者每位收費580元。林子博好友黎國輝（阿感）幫忙在直播，林子博一出場，即獲一眾香港粉絲尖叫歡迎！見粉絲大部份都是姨姨，可見他非常受中年女士歡迎，而子博亦很寵粉，除獻唱多首歌曲外，還有合照、抽獎等互動環節。

林子博54歲生日，返港開香港粉絲見面會。(YouTube@子博在英國)

唱歌。(YouTube@子博在英國)

有抽獎。(YouTube@子博在英國)

林子博自爆喺英國受花粉症困擾，大呻好辛苦。(YouTube@子博在英國)

林子博在台上透露今次將留港五星期，主要是陪子女返港放暑期，更爆童星出身、現已19歲長得亭亭玉立的女兒林詠渝將加入新城實習做DJ，未知是否為回流鋪路。被問到回港有何「大計」，他指最希望能控制花粉症引致的不適，他說：「返嚟對我嚟講，最基本就係搣甩咗我啲hay fever（花粉過敏）先啦，呢個係我返港大計之一，因為好辛苦呀，我喺英國嗰啲花粉勁犀利，返到嚟甩晒、冇晒！」

每位收$580。（網上圖片）

女兒將趁暑假到新城做實習。（fb圖片）

林詠渝係童星出身：

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