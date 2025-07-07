女神配對計劃｜羅毓儀會同配對成功男士認真發展：感情上比較firm

TVB節目《女神配對計劃》自播出以來掀起網民熱議，連帶參加戀綜的5位「女神」都人氣急升！羅毓儀昨晚（06/7）為節目《明愛暖萬心》表演彈電結他，她接受《香港01》時表示，參加戀綜節目帶動人氣的同時，工作量也增加，而且更有一個意想不到的驚喜。



林俊其同羅毓儀又幾襯。（《女神配對計劃》截圖）

羅毓儀為《明愛暖萬心》表演彈電結他。（林迅景 攝）

羅毓儀表示：「呢行係咁，當你有一個節目就會多好多人記得，『呀有Yuki呢個人喎，不如搵佢啦！』都幾開心。」她透露節目播出後，社交平台的粉絲也增加了將近一萬人，令人驚喜的是，個人YouTube頻道也增長了一倍有多，已超過一萬訂閱數：「我有拍啲女神配對計劃幕後花絮，跟住又拍Q&A，同唔同女神傾偈，自己又會開Live。而家過萬，同埋都開咗會員制度，又多咗個收入。如果想助養小Yuki，歡迎加入我channel會員，哈哈哈。」

羅毓儀為《明愛暖萬心》表演彈電結他。（林迅景 攝）

早前訪問中，羅毓儀強調節目沒有劇本。（資料圖片）

不少睇《女神配對計劃》的觀眾都會有疑問，到底是真還是劇本？節目播完之後，配對成功的話又會不會認真發展？羅毓儀表示平日也不會主動和林俊其接觸，以免影響拍攝節目時的真實性：「感覺上，如果太多接觸，你可能去到鏡頭就唔係嗰樣嘢，同埋可能會friend咗，哈哈哈。（節目後真的會考慮認真發展？）我會㗎，從來拍呢個節目都係搵男朋友心態，我真係諗住發展，同埋對每個感情都好認真。心裡面認定咗就會想認真發展，同埋唔會拖泥帶水，同埋唔想有人誤會，我覺得我喺感情上係比較firm。」

羅毓儀表示會與配對成功的「求愛勇者」發展。（林迅景 攝）