60歲影后與年輕男子遊巴黎纖瘦如少女　曾愛爾冬陞11段戀情均轟動

現年60歲的國際影后張曼玉（Maggie）近年鮮有公開露面，多於歐洲生活，去年曾一度出山為護膚品牌拍攝廣告，自爆想學做製作人，但其後又回歸神隱生活。早前她突然現身英國樂隊Coldplay於香港舉辦的演唱會，之後她火速回到歐洲，以中法羽毛球大使出席「巴黎100中法羽毛球慈善盛典」。日前她閃現法國街頭，與神秘年輕男子漫遊巴黎。

張曼玉在《花樣年華》的全盛時期。（《花樣年華》電影劇照）

內地少女攝影師笙笙在一場時裝活動上捕捉到張曼玉的近照。（笙笙IG圖片）

張曼玉近日與一名男子現身巴黎街頭，雖然低調戴上太陽眼鏡，但難掩一身仙氣，被網民一眼認出。張曼玉身材纖瘦如故，絲毫沒有走樣。張曼玉與一名灰衣年輕男子同遊巴黎，從後背看張曼玉身材如年輕少女一般，體態極佳。

1986年電影《玫瑰的故事》由張曼玉及周潤發合演。（《玫瑰的故事》電影劇照）

《花樣年華》梁朝偉與張曼玉上演的床戲片段遭刪剪，但曾於劇照中曝光。（《花樣年華》劇照/花絮照）

張曼玉當選香港小姐亞軍後，經歷過11段戀情，最廣為人知的是與大導演爾冬陞的一段情，兩人分手原因眾說紛紜，有傳爾冬陞不滿張曼玉弄兔仔牙，亦有傳張曼玉難忍爾冬陞大男人主義。此外，1991年，張曼玉拍攝《雙城故事》時與美國演員Hank因戲生情。可是分手後男方竟公開張曼玉情書，信中錯字語病令她成為眾人笑柄，真心錯付。

張曼玉又曾為財困的地產商男友宋學祺傾盡錢財，惟男方捲走她的資金後夾帶私逃。1997年，張曼玉到法國參演電影《迷離劫》時和法國導演阿薩亞斯相一拍即合，相戀一年後即閃婚，後來卻有指聚少離多婚姻只維持了短短3年多。洗盡鉛華後張曼玉享受單身，她坦言感情之事拿得起放得下，每次戀愛全心全意付出已足夠。

張曼玉與年輕男子現身巴黎街頭。（小紅書）

身材纖瘦、體態如少女。（小紅書）

張曼玉閃現巴黎。（小紅書）